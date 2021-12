La grande miss dans le rapport Stablecoin de l’administration Biden

Les Stablecoins sont ce pont et ils créent deux types de risques pour le système bancaire. Premièrement, les réserves de stablecoin sont souvent détenues sous forme de dépôts bancaires. Deuxièmement, lorsqu’elles ne sont pas détenues par les banques, ces réserves sont souvent détenues dans les types de titres que les banques et d’autres institutions financières d’importance systémique détiennent également, à savoir les bons du Trésor et les papiers d’entreprise à court terme. Les pièces stables créent donc un risque qu’une baisse soudaine de la valeur des actifs cryptographiques affecte le système bancaire réel.

Share