La grande nuit du “ putain ” Porter Jr

C’est une saison étrange, exigeante et épuisante, marquée par deux grands récits: les blessures qui s’accumulent au fur et à mesure que l’épuisement fait des ravages et le sentiment que tout est possible. Tout peut arriver soudainement, n’importe quelle nuit. Les deux facteurs ont défini l’incroyable triomphe des Rockets sur les Bucks (143-136). Ou pas si incroyable car tout peut arriver. Et pourquoi Juste après le départ, Giannis Antetokounmpo a marché sur Kelly Olynyk sur une feinte et s’est foulé la cheville droite. Il a quitté le match et maintenant les Bucks, troisième dans l’Est (38-24) attendent des nouvelles avec les séries éliminatoires juste au coin de la rue.

À partir de là, le jeu était une question de savoir à quel point les Bucks étaient préoccupés, qui menaient toujours au troisième quart après avoir clôturé le premier à 29-38. Mais, sans défense, ils ont concédé 143 points à un Rockets qui, comme au temps de Daryl Morey, ils ont signé un formidable 25/46 en triples et ils ne ressemblaient pas à ce qu’ils sont, une équipe avec leur esprit fixé sur le prochain projet (16-47 maintenant). Dans les Bucks, ils ont marqué, sans Giannis, Khris Middleton (33 points, 8 passes), Jrue Holiday (29 + 10) et Bryn Forbes (30). Mais c’était la nuit de Kevin Porter Jr …

Car Olynyk a terminé avec 24 points, 13 rebonds et 4 passes (à un bon niveau depuis le transfert à Houston) et Christian Wood a déjà retrouvé son niveau d’avant blessure, niveau All-Star (31 points, 9 rebonds, 4 passes, 6 triples). Mais la nuit était, j’insiste, de Kevin Porter Jr, qui a laissé tout le monde sans voix avec une performance incroyable: 50 points, 5 rebonds, 11 passes décisives, 16/26 dans les buts sur le terrain, 9/15 en triples, 9/11 en lancers francs. Une folie.

Porter Jr est soudainement devenu dans le plus jeune joueur de l’histoire avec 50 points et 10 passes (il a laissé LeBron James derrière) et dans le quatrième qui atteint 50 ans avant d’avoir 21 ans (les célèbre le 4 mai). Les trois autres sont Brandon Jennings, LeBron lui-même, qui est sur toutes les marques, et Devin Booker. Il est également le deuxième joueur avec ce 50 + 10 dans l’histoire des Rockets, un jalon statistique que James Harden, tant attendu, a atteint huit fois.

Kevin Porter Jr, un garde au talent énorme et à la tête très délicate, est venu à Houston le 21 janvier de Cleveland, en échange d’un deuxième tour protégé. Autrement dit, pour rien. Un talent de loterie (top 14 du repêchage) est passé au numéro 30 (clôture du premier tour) en 2019 parce que personne n’osait prendre de risque avec lui après ses problèmes personnels aux USC Trojans. Dans les Cavs, il a laissé des étincelles sur les courts et plus de problèmes en dehors d’eux jusqu’à ce que l’Ohio choisisse de se débarrasser de lui. Les Rockets, dans une année où ils n’ont rien à perdre, ont pris un risque minime (un deuxième protégé …) pour voir s’ils pourraient redresser l’énorme talent d’un joueur qui peut être une star de la NBA … ou se retrouver bientôt hors de la Ligue si vous ne réparez pas votre vie personnelle. Avec des matchs comme celui-ci, il est évident que votre limite en tant que joueur est difficile à deviner. J’espère que je pourrai aller loin.

INDIANA PACERS 113-FILETS BROOKLYN 130

De l’autre côté du revers des Bucks, les Nets continuent avec leur sourire, immobile même s’ils n’ont jamais les trois grands sur la piste. Cela devient déjà bizarre jusqu’à ce que deux membres du trio Kevin Durant-Kyrie Irving-James Harden jouent ensemble. Mais vous n’êtes pas obligé: 113-130 dans l’Indiana et encore plus de dirigeants de l’Est. Déjà avec le billet éliminatoire, un match et demi d’avance sur les Sixers et maintenant quatre et demi sur quelques Bucks qui sont très loin au vu de ce qui reste.

Sans Irving ni Harden mais, signe de cette saison, contre un rival également dans le cadre (sans Sabonis, Turner, Warren …), Steve Nash vient de faire la chose simple: mettre le ballon entre les mains de Kevin Durant. L’attaquant a fait fondre les Pacers avec ses 42 points, un sommet de la saison. ajouté avec un tir 16/24 et 22 au troisième quart, réglé avec un 41-45 qui a laissé la marque à 93-111 après avoir traversé un +21 pour les Nets. Quand Durant ne marquait pas, il a trouvé ses coéquipiers seul (il a donné 10 passes) grâce à l’attention qu’il a reçue de la défense rivale: 14 points par tête pour Green, Harris et Shamet, 11 pour Tyler Johnson … et 20 avec 21 rebonds pour Alize Johnson, une joueuse qui était sortie de la NBA il y a un mois et qu’il a été rédigé, précisément, par les Pacers.

Dans l’Indiana restera, de cet étrange parcours, le sentiment de et si. Les Pacers n’ont jamais eu leur rotation complète et l’équipe s’effondre en ce moment, en proie à des pertes. En 29-33, Naviguez dans la zone de jeu avec la chance que les Bulls et les Raptors ne poussent pas fort non plus. Caris LeVert, la meilleure nouvelle, a marqué 36 points avec 4 rebonds et 5 passes et, encore un malheur, Malcolm Brogdon a été blessé au deuxième quart.