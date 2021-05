La grande pénurie d’ailes de poulet américaines, expliquée

Un mercredi de février, j’ai fait le même trajet de cinq minutes en montée jusqu’à mon bar local que j’avais pris chaque semaine depuis le début de la pandémie. C’était une «nuit de l’aile», avec le jour et le plat commençant par un «w» et tout, et une pandémie mondiale qui a empêché les repas à l’intérieur a ajouté une couche d’autosatisfaction – le soutien d’une entreprise locale – à mon repas préféré .

Les bonnes ailes sont généralement accompagnées (jusqu’à la dernière décennie, au moins) de la légère odeur de fumée de cigarette d’un cendrier fumant poussé dans le coin de la table lorsque le serveur est arrivé – un aliment de base de la culture des bars. C’est ainsi que j’ai passé la majorité de ma fin de l’adolescence et de la vingtaine, jusqu’à ce que j’arrête de boire il y a trois ans, à dire à des amis que c’était pour mes enfants au lieu d’admettre que c’était une attaque préventive contre l’alcoolisme. La première fois que vous dites à quelqu’un que vous arrêtez, il y a un moment de tension palpable; un visage est blessé ou confus, puis quelqu’un fait une blague et la tension disparaît. Tout est revenu à la normale, même si ce n’est plus jamais pareil.

Le prix d’une douzaine d’ailes était temporairement en hausse, passant de 12 $ à 19 $ six jours par semaine et 16 $ le mercredi

Cela ne me dérangeait pas de perdre l’alcool, mais je serais damné si je perdais les ailes. Lors de ces mercredis allitératifs, une fois que les enfants étaient endormis, je me baissais pour en attraper une douzaine et regarder un match, boire un soda club et peut-être rencontrer quelques amis qui ne demandaient plus s’ils pouvaient m’acheter un boire. Les ailes agissent comme une sorte de capsule temporelle, chaque assiette et chaque morsure un rappel d’un bar ou d’une soirée précédente, le souvenir ressenti comme un éclair de chaleur traversant la base de votre crâne.

Mais cette fois, une pancarte montée à la hâte sur la porte m’a donné une pause en entrant: en raison d’une pénurie d’ailes de poulet chez le fournisseur du bar, le prix d’une douzaine d’ailes a été temporairement augmenté, passant de 12 $ à 19 $ six jours par jour. semaine et 16 $ les mercredis. Le bar avait subi deux fermetures forcées distinctes en raison de l’exposition au coronavirus au cours des six derniers mois, je l’ai donc attribué à un mensonge occasionnel; les restaurants fermaient déjà dans tout le pays, et si mon bar local voulait compenser les pertes de revenus en augmentant les prix de leur menu le plus populaire, je ne lui en voudrais pas.

Je vérifiais tous les mercredis le prix pour redescendre, mais ça ne l’a jamais fait. Entre-temps, une chose amusante s’est produite: de plus en plus de bars de la région ont commencé à augmenter les prix des ailes ou à publier des messages sur Facebook informant les clients que la nuit des ailes était temporairement reportée. Mon épicerie locale avait rarement des ailes en stock, donc je ne pouvais même pas en faire frire un lot dans la cocotte pour satisfaire mon envie. La pénurie d’ailes de poulet que j’avais qualifiée de grand conte était très réelle, apparemment en raison d’une combinaison de prix en hausse pour répondre à la demande et de troupeaux endommagés par les températures froides record qui ont balayé le cœur de l’Amérique. Panique: Et si la meilleure nourriture de la planète devenait une friandise?

Pendant la pandémie, obtenir des ailes à emporter le mercredi a continué à agir comme un totem, tout en me permettant d’acheter des choses dans un restaurant local pendant une période de besoin commun. Le gouvernement nous avait abandonnés, d’où la nécessité de déjeuners infructueux à 11 $ pour essayer de soutenir une économie locale mourante. Cela n’a pas vraiment fonctionné au niveau macro – le bar devait encore fermer deux fois, après tout – mais il a fait sa part pour drainer l’Amérique de ses réserves cruciales d’ailes de poulet. Trop d’Américains partageaient l’objectif de manger notre chemin vers la stabilité budgétaire. Les ventes d’ailes ont augmenté de 7%, ce qui peut ne pas sembler beaucoup tant que vous ne vous souvenez pas que c’est 7% des milliards: environ 9 milliards de poulets sont abattus chaque année pour la vente et la consommation commerciales.

Le Conseil national du poulet est déjà en avance sur le message autour de la pénurie, se penchant sur l’hiver rigoureux comme cause fondamentale et indiquant qu’il faut plus de temps pour que l’offre «rattrape» la demande en raison des troupeaux de poulets touchés.

Nous allons compenser la viande perdue en augmentant la pratique même qui ne fera qu’assurer la perpétuité de notre calamité environnementale

La peste en cours en a peut-être détourné l’attention pour certains, mais le sud des États-Unis a souffert de conditions météorologiques froides et volatiles record tout l’hiver, le plus visiblement pendant le gel tragique du Texas et les pannes d’énergie. Il est facile d’établir un lien direct entre la pénurie d’ailes de poulet et le changement climatique, et les efforts pour augmenter la production de poulets à abattre pour répondre à la nouvelle demande est une façon perverse de s’assurer qu’elle continue. Il est bien documenté que la production de viande bovine est un contributeur massif au changement climatique (et à un rythme beaucoup plus élevé que celui de la production de poulet), mais l’élevage industriel de viande en général est le problème, pas seulement la vache. Nous allons compenser la viande perdue en augmentant la pratique même qui ne fera qu’assurer la perpétuité de notre calamité environnementale.

Il y a d’autres raisons d’être moins qu’enthousiasmé par l’élevage industriel, quelle que soit la qualité délicieuse que tant de millions de personnes pourraient trouver. Avant qu’un poulet produit en série ne connaisse la pitié d’être assommé dans un bain électrique et saigné dans ses chaînes, il vit une vie d’immenses douleurs. Il est peu probable de voir la lumière du soleil et passe ses journées à traîner un corps surdimensionné à travers ses propres déchets, des articulations en danger de s’effondrer à cause de ses seins et de ses jambes étrangement élargis. Le dernier jour, tout semblant de restes d’oiseaux est suspendu à l’envers et transporté à travers une machine Rube Goldberg spécialement conçue pour sa disparition efficace: l’oiseau est choqué dans le bain-marie, sa gorge est coupée (le fait d’être suspendu à l’envers facilite un saignement plus rapide. ), puis il est trempé dans un bain bouillant pour enlever ses plumes. C’est compliqué de projeter des émotions humaines sur des animaux, mais le sentiment de soulagement de la souffrance est universel. Cela se produit déjà environ 9 milliards de fois par an aux États-Unis.

Mais cette brutalité est jugée nécessaire pour satisfaire une économie basée sur la demande des consommateurs dans laquelle tout doit être disponible pour la consommation à tout moment, ce qui nous amène à la raison suivante de la pénurie d’ailes de poulet. Si le marché a besoin de 10% d’ailes de poulet en plus pour satisfaire la nouvelle demande des consommateurs à perpétuité, cela signifie 10% de poulets envahis en plus qui ne verront jamais le soleil. Cela signifie des milliards de corps électrifiés et des gorges coupées de plus, des milliards de plumes de plus échaudées.

Alors que les chaînes nationales et régionales se précipitaient pour répondre à la demande du marché de la livraison pandémique, une première tendance naturelle était d’ajouter des ailes de poulet au menu. Parallèlement à la pression pour soutenir les entreprises locales et les bars en difficulté, la demande de poulet a atteint son plus haut niveau depuis des années, et les réserves sont au plus bas niveau depuis une décennie. Pour la personne moyenne, ce facteur à lui seul n’a pas vraiment d’importance. Mais lorsque vous considérez que d’énormes chaînes d’entreprise avec plus de pouvoir d’achat que votre bar local se disputent maintenant et achètent le même stock d’ailes, l’effet est des prix plus élevés dans les endroits locaux que vous aimez et des prix stables chez les fournisseurs d’ailes inférieurs. Malgré leurs efforts, les franchises ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec les plongées locales sur le goût ou l’atmosphère, car même les meilleures offres alimentaires des franchises ne sont souvent rien de plus qu’un écho du plat original sur lequel elles ont été modelées.

Les prix de gros ont considérablement augmenté depuis le début de la pandémie, et c’est ce qui frappe le plus les petites entreprises – principalement des bars indépendants. Aucun menu de bar n’est complet sans ailes de poulet, mais personne ne veut dépenser le double du prix habituel pour une douzaine. Cela laisse aux bars le choix: transmettre le coût aux clients pour que tout fonctionne bien, comme mon bar local, ou manger le coût en facturant le même montant et en perdant essentiellement de l’argent sur chaque assiette d’ailes qui quitte la cuisine. Pour les grandes chaînes d’entreprise qui présentent régulièrement des leaders de la perte dans leurs menus, c’est moins un problème. Pour les cuisines indépendantes avec des marges déjà minces comme du papier, le choix devient plus périlleux.

C’est pourquoi ces ailes humides avec la viande rôtie molle des chaînes de pizzas nationales sont au même prix, tandis que votre endroit local a soit arrêté la nuit des ailes, soit fait en sorte que vous n’ayez plus vraiment l’impression de faire une affaire. Nous avons permis aux marques de nous conduire dans un enfer où les restaurants indépendants pourraient devoir commencer à facturer le «prix du marché» pour une assiette d’ailes de buffle, comme s’il s’agissait de crabes bleus du Maryland. Et la planète en subit des dommages irréparables.

La rapacité des affaires ne se limite pas aux ailes; le marché est régulièrement endémique sur les choses que nous prétendons vouloir. Chaque poussée pour une nouvelle version électronique, par exemple, accélère la production de lithium, ce qui intensifie ensuite les efforts miniers, ce qui cause tout, des abus de travail aux coups d’État internationaux pour aider à préserver les accords commerciaux favorables aux États-Unis. Heureusement pour nous tous, cette tension est cachée au plus profond de nos trackers de fitness, de nos téléphones ou de nos appareils de vapotage. Pour nous, ce n’est qu’une batterie, et toute souffrance apparente pour la faire exister se produit loin de nos poignets et de nos poches. Cela est moins vrai avec quelque chose comme un animal mort, où toute pénurie et effort accru requis pour répondre à la demande des consommateurs a un rapport de 1: 1 (ou plus, compte tenu des conditions de travail et de l’augmentation exponentielle des gaz à effet de serre) avec la mort.

La pénurie d’ailes de poulet m’a rappelé que je contribuais à des forces que je préfère tourner le dos

L’augmentation des prix locaux et le terrier du lapin qui en a résulté ont réintroduit le sentiment rampant de malaise que j’ai avec ma relation à ma nourriture, ou ma relation à notre économie. Aussi ridicule que cela puisse paraître, la pénurie d’ailes de poulet m’a rappelé que même dans mes tentatives agitées pour soutenir une entreprise locale, je contribue à des forces que je préfère tourner le dos. Et tandis que les usines de production de volaille à travers le pays s’efforcent de répondre à la demande changeante des consommateurs et d’assurer un nouveau désastre environnemental, les États-Unis continueront d’avoir un excédent alimentaire provenant des dégâts déjà semés. Et le sentiment que nous avons été dupé persistera; depuis le début de la pandémie, il a été difficile de se débarrasser du sentiment que notre système économique est plus que de la fumée et des miroirs. Les États-Unis ont produit suffisamment de logements, de nourriture et de richesse pour donner à tous leurs habitants la dignité et la qualité de vie qu’ils méritent, mais ils choisissent de se plier aux caprices des «marchés» et de faire échouer les gens à la place.

La production reprendra et une pénurie deviendra bientôt un surplus, rendant les consommateurs, les marques et les bars plus heureux qu’ils ne devraient l’être. J’attends toujours avec impatience la fin de l’été ou l’automne, quand la nuit des ailes revient juste à temps pour un taux de vaccination suffisamment élevé pour me permettre de retourner dans un bar avec des amis, une assiette d’ailes bon marché et un ranch aquatique assis à côté d’un soda club . Chaque bouchée et chaque assiette me rappelleront les autres nuits, l’éclair de chaleur à la base de mon crâne, et avec lui quelque chose de nouveau que je ne peux pas tout à fait placer – quelque chose que je suis probablement encore trop lâche pour affronter. Normal, mais jamais pareil.