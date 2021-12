La grande portée de la foule de réinitialisation reviendra pour les mordre

par JB Shurk, penseur américain :

Les soi-disant « démocraties » à travers le monde ont prouvé au cours de ces deux dernières années de COVID-1984 à quel point leurs dirigeants sont vraiment autoritaires. Ils censurent, obligent, menacent, intimident et infligent des punitions physiques et émotionnelles d’une manière aussi arbitraire et terrifiante que n’importe quel roi fou. Puis les petits tyrans voyous jouant Mussolini tout en faisant rage contre le fascisme courent vers les caméras vidéo et se vantent des joies de la « démocratie » et des menaces d’autoritarisme émanant de la Russie et de la Chine.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Peu importe l’absurdité des déclarations « politiquement correctes » de l’État, le désaccord est désormais systématiquement qualifié de fasciste. Si vous n’êtes pas d’accord avec le mensonge selon lequel les garçons peuvent être des filles, vous êtes un fasciste ! Si vous pensez que tuer l’économie pour changer le temps est insensé, vous êtes un fasciste ! Paradoxalement, la seule façon de ne pas être fasciste est de se conformer à tout ce que l’État décrète. Ce n’est qu’en croyant et en répétant tout ce que nos « élites » occidentales disent que vous êtes alors récompensé par leur permission d’être « libre ». Tout ce qu’ils font, c’est mentir, appeler cela la vérité et attendre les applaudissements. Ce sont des trucs écoeurants et le genre de tripes rhétoriques éhontées que seuls les politiciens peuvent supporter.

Cependant, cette « Grande Réinitialisation » planifiée du monde par le subterfuge d’une « urgence sanitaire » commence à rompre le contrôle hypnotique des mondialistes sur le peuple, et ceux au pouvoir semblent aveugles à ce qui va sûrement suivre.

Posez-vous cette question comme une expérience de pensée : si le roi Jean comprenait correctement que sa domination de « la force et la volonté » sur ses barons il y a huit cents ans conduirait à un moment de la Magna Carta à Runnymede qui limiterait à jamais les pouvoirs des futurs rois, aurait-il tempéré ses propres prérogatives de taxer et de punir ses ennemis, ravaler son orgueil et faire preuve d’un peu de déférence envers la loi et la coutume ? De même, si prudent qu’il ait semblé au Parlement d’imposer le Stamp Act après la guerre des Français et des Indiens pour récupérer les revenus de leurs colonies américaines, les Britanniques l’auraient-ils fait s’ils avaient su que « pas de taxation sans représentation » deviendrait un moyen de ralliement cri menant à l’indépendance américaine et à la perte de la moitié de leur empire nord-américain ? Les cousins ​​​​au troisième degré Kaiser Wilhelm II et le tsar Nicolas II se seraient-ils encore livrés à un test du tac au tac après l’assassinat de l’archiduc autrichien François-Ferdinand s’ils avaient compris qu’ils se préparaient à une guerre mondiale sans précédent qui briserait leurs empires et anéantirait les monarchies de L’Europe ?

Et aujourd’hui ? Les diables de Davos et leurs filiales en propriété exclusive détenant des bureaux dans tout l’Occident pousseraient-ils toujours la migration de masse, le théâtre pandémique et la guerre sur des frontières étrangères contestées s’ils savaient que leurs politiques créaient la mère de toutes les révoltes populaires ?

L’histoire regorge de monarques qui n’ont pas compris le chaos que leurs actions déclencheraient, et en règle générale, ceux qui ont allumé les incendies n’ont pas été accueillis pour présider les restes carbonisés. Ne vous y trompez pas : le réseau international occidental de titans financiers alimentés par les banques centrales, de principautés d’entreprise, de barons braqueurs techno-fascistes et de politiciens marxistes est la monarchie du XXIe siècle – imprégnée d’une certaine croyance athée et new-ageque selon laquelle ils ont reçu le « droit divin » de gouverner la planète pour le bien de la planète. Ils se sont élevés au statut élevé de noblesse et ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour s’assurer que les gens ordinaires les traitent comme des membres de la famille royale.

Seuls les hoi-toity-flighty-flaunty peuvent se promener dans des jets privés pour se célébrer lors de conférences sur le «climat» dans des lieux exotiques tout en dénigrant les hoi polloi pour avoir conduit dans leurs villes natales de classe moyenne avec des moteurs à combustion interne sous les capots. Si nous supprimons toute la production pétrolière nationale des États-Unis, faisons monter en flèche les prix du gaz à la pompe et forçons la classe moyenne à sombrer dans la pauvreté absolue, cela devrait être une coercition suffisante pour convaincre la racaille qu’elle devrait investir dans des véhicules électriques à soixante-dix mille dollars. Pourquoi, laissez-les manger du gâteau, attraper COVID ou coasser !

Si j’étais membre de la « classe dirigeante » autoproclamée, je pense que ce serait le bon moment pour « apprendre à coder » avant que le système qu’ils ont érigé pour préserver leur richesse et leur pouvoir ne disparaisse comme un château de sable après un ouragan. . Alors qu’ils se préoccupent de refaire le monde à leur image, la tempête autour d’eux s’intensifie.

De mon point de vue, les hymnes « Let’s Go Brandon » et « Stick Your Vaccine Mandate Up Your A– » (ce dernier chanté au rythme de « She’ll Be Coming Round the Mountain ») ne font que commencer. Ce n’est pas comme si quelque chose d’aussi inoffensif qu’un slogan politique finissait par bouleverser le monde, n’est-ce pas ? Que disait Benjamin Franklin pour décrire « le tempérament et la conduite de l’Amérique » ? Oh, c’est vrai : » Ne marchez pas sur moi. » Comment cela a-t-il fonctionné pour le plus grand empire du monde ?

Bon sang, nous n’avons pas allumé le feu, mais maintenant que l’enfer brûle, l’oligarchie mondialiste est sur le point de découvrir pourquoi les « conséquences imprévues » ont tendance à envoyer en fumée même les plans les mieux préparés. Tous ces présidents et premiers ministres occidentaux qui répondent robotiquement à chaque question avec des abats oratoires régurgités promettant de mieux reconstruire ne sauront pas ce qui les frappe si le public souffrant décide qu’il préfère démolir tout le système misérable en décombres plutôt que de se mettre à genoux pour un avenir d’obéissance et de servitude sous contrat. Pour qui ces cloches sonnent-elles au loin ? Eh bien, ils pourraient bien sonner pour « l’élite » de l’Occident.

Et pourquoi ne devraient-ils pas?

Nous, les humains, n’aimons pas être manipulés ou bousculés, pourtant, chaque jour, nos « leaders » politiques font les deux. Ce que nous avons aujourd’hui en Occident, c’est une bande d’autocrates achetés et payés qui nous disent constamment d’avoir peur… d’absolument tout. La peur est ce qu’ils utilisent pour ensemencer leurs terres. La peur est ce qu’ils minent et récoltent. La peur est la monnaie sur laquelle repose leur pouvoir.

Ce dont l’Occident a besoin, ce sont de nouveaux dirigeants qui nous rappellent que nous sommes capables de tout accomplir, quelle que soit la difficulté de la lutte. Ce dont nous avons besoin, c’est du retour d’un individualisme brutal et de la fin du conformisme parrainé par l’État. Ce dont nous avons besoin, ce sont des gens qui se souviennent de l’importance de lutter non pas pour leurs gouvernements, mais pour leurs pays. Nous n’avons pas besoin de dépeupler le monde avec des pandémies, des avortements et un carnage économique pour revendiquer la victoire et la « sauver ». Nous devons à nouveau rêver de si grands rêves que la Terre devienne notre base d’attache la plus importante dans notre voyage pour coloniser le système solaire. Il faut arrêter de croire que chaque problème a une réponse gouvernementale et se rappeler que l’innovation débridée ne nécessite aucun mandat.

Pendant trop longtemps, la jeune Amérique a suivi le socialisme des grands États bien-aimé dans la vieille Europe, et, sans surprise, l’Amérique a maintenant l’air et se sent aussi vieille que l’Europe. Pouvez-vous imaginer à quel point l’Amérique sera compétitive une fois qu’elle se débarrassera enfin des chaînes qui l’alourdissent ? Licencier les bureaucrates dépassés, réduire le Léviathan à sa taille, libérer le moteur de croissance du marché libre et éliminer tout le poids mort institutionnel – c’est ainsi que l’Amérique retrouve son mojo. C’est l’Amérique que n’importe qui avec un pouls voudrait faire faire un tour. Et dans une Amérique qui embrasse l’aventure et se moque de la peur, il n’y a tout simplement pas de place pour une cabale de la vieille garde qui ne sait que trop promettre, sous-performer et punir quiconque se plaint.

Les meilleurs tyrans de la reconstruction ont entrepris de consolider leur emprise sur le pouvoir mondial. Ce qu’ils pourraient très bien découvrir dans les années à venir, c’est qu’ils ont préparé le terrain, bien que par inadvertance, pour l’émergence d’un nouvel « Nouvel Ordre Mondial » – un qui les exclut pour de bon.

Lire la suite @ AmericanThinker.com