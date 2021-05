La grande question, les VUS sont-ils vraiment plus sûrs? | Moteur

On a toujours pensé que les SUV ou SUV étaient plus sûrs que les berlines conventionnelles ou les voitures compactes, étant un outil de marketing.

On a toujours pensé que les SUV ou SUV étaient plus Assurance que les berlines conventionnelles ou les voitures compactes, étant un outil de marketing très répandu. Le plus grand et le plus haut, mieux c’est pour la sécurité, ou c’est ce sur quoi certains se sont basés pour vendre leur modèle. Ce n’est pas le cas, du moins pas complètement, car lorsque nous parlons de sécurité, nous devons tenir compte de toutes les circonstances.

Tout d’abord, une voiture avec un centre de gravité une masse élevée et importante peut être plus difficile à conduire dans des situations difficiles. Les grandes inerties peuvent nous jouer un tour, et là où une berline éviterait un obstacle sans problèmes majeurs, un SUV pourrait vous mettre dans le pétrin. Il est vrai que le dynamisme du SUV s’est remarquablement amélioré, et la grande stabilité du même est remarquable, mais la physique est la physique.

Si vous songez à vous procurer une nouvelle tablette et que Samsung est la marque d’appareils mobiles que vous aimez le plus, vous avez à votre disposition une multitude de modèles au choix.

De la même manière, un SUV est dangereux pour les autres conducteurs. Et, selon une étude réalisée par l’Institut des compagnies d’assurance pour la sécurité routière, ou IIHS, si un SUV heurte une berline ou une compacte, le conducteur du plus petit véhicule a une forte probabilité de se retrouver avec des blessures graves. Le poids, la masse et la hauteur des véhicules sont des facteurs décisifs, selon les experts en sécurité routière.

Ceci est défini comme “Incompatibilité du véhicule”, Et bien que ce point ait été amélioré au fil des ans, il existe encore des voitures, comme des pick-up, qui maintiennent cette “incompatibilité”. de «Circula Seguro» (une initiative de la Fondation Michelin et de Mapfre), ils ont également signalé ce problème, car l’augmentation du nombre de SUV sur nos routes commençait à être un problème dans les accidents de véhicules utilitaires, par exemple.

La faux sentiment de sécurité elle s’est maintenue au fil du temps, et aujourd’hui elle dure. Mais en réalité, ce qui les rend sûrs, c’est le travail des fabricants sur la sécurité passive et active avec une gamme étonnante de systèmes d’assistance à la conduite.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.