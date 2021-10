La grande réinvention ! – Communauté Entreprise 2

On parle beaucoup de la Grande Démission. En partie, le résultat des changements dans le travail résultant de la pandémie, en partie des choses qui se sont accumulées dans les attitudes des gens envers le travail depuis des années avant la pandémie.

Nous avons vu les précurseurs de la Grande Démission depuis un certain temps. L’engagement et la satisfaction des employés en forte baisse, des réductions systémiques des performances, des niveaux plus élevés d’attrition volontaire et des mandats en forte baisse.

En tant que dirigeants, nous avons créé une grande partie du problème nous-mêmes. Il y a eu la grande marchandisation des talents – traiter les gens comme des widgets qui peuvent être facilement remplacés par un autre widget. Faire tout notre possible pour mécaniser le travail, en supprimant la créativité, la prévenance, le jugement et la confiance. Nous sommes allés trop loin en étant totalement normatifs sur la façon dont le travail doit être fait. Nous supprimons le besoin de « connaissance » des travailleurs du savoir.

Dans le même temps, les nouvelles générations ont des objectifs différents de ceux des générations précédentes (bien que je ne sois pas tout à fait sûr d’accepter cela.) en dehors du travail. Ensuite, l’équilibre travail/vie personnelle est devenu plus central, où les choses que nous avons faites en dehors du travail sont aussi importantes que notre vie professionnelle. Et la génération Z apporte un ensemble différent d’attentes – vraiment sur la vie, et le travail n’est qu’un élément de la vie.

En conséquence, nos anciens modèles de travail et d’engagement sont entièrement dépassés et de plus en plus inefficaces.

La pandémie a amplifié une grande partie de ce que nous avions déjà vu dans les attitudes changeantes autour du travail. Ajoutez, en plus de cela, l’épuisement que beaucoup ressentent en travaillant plus dur, mais en étant plus déconnectés.

Tout cela nous amène à la grande Démission, et les experts se tordent les mains en essayant de comprendre ce qui va suivre dans l’avenir du travail. Et trop nombreux sont ceux qui brossent un tableau assez négatif.

D’un autre côté, je suis extrêmement optimiste. Je pense que nous ne sommes pas face à la grande Démission, mais plutôt à la grande Réinvention ! Et je ne pouvais pas imaginer un moment plus intéressant pour y contribuer !

Qu’est-ce qui motive mon optimisme ? En termes simples, nous avons déjà traversé des cycles similaires et à chaque fois, nous en ressortons mieux. Je compare ce que nous vivons à un pendule qui se déplace lentement. À un moment donné, un pendule atteint son point le plus extrême et la gravité force un changement, une correction. Le pendule commence à aller dans l’autre sens.

De même, nous passons par les cycles. Nous atteignons l’extrême d’un cycle, les « systèmes » qui sont censés soutenir les choses s’effondrent et nous commençons à aller dans une direction différente, en corrigeant les choses qui ont entraîné le déséquilibre/la dissonance.

Je pense que nous avons atteint le point de pivot pour les affaires. Nous nous sommes donc concentrés sur la mécanisation/automatisation des affaires. Nous avons mal appliqué l’IA/ML et la technologie, nous avons supprimé une grande partie de « l’humanité » de nos interactions les uns avec les autres, avec nos clients, partenaires, fournisseurs et communautés. Et ça s’effondre parce que ceux que nous voulions déshumaniser étaient des humains. Les modèles s’effondrent au profit de différents modèles qui reconnaissent les gens.

Nous réalisons maintenant que le but de l’organisation n’est pas seulement de maximiser le profit des actionnaires. Au lieu de cela, nous reconnaissons que c’est grâce à ces interactions humaines que nous créons et favorisons la croissance, créant ainsi des bénéfices pour les actionnaires. Nous constatons une plus grande concentration sur l’objectif, la valeur, la culture et la création de sens au travail. Nous sommes en train de reconnaître que notre croissance et notre efficacité reposent sur des identités alignées – individuelles, fonctionnelles, organisationnelles. Nous reconnaissons que le concept d’identité s’étend au-delà de nos organisations jusqu’à nos clients – nous nous identifions autour de choses similaires et choisissons de faire confiance et de faire affaire avec les personnes/organisations avec lesquelles nous partageons des éléments de nos identités. Il en va de même pour nos partenaires, nos fournisseurs et les communautés dans lesquelles nous travaillons.

La grande Démission nous oblige à Réévaluer/Réévaluer tout ce que nous faisons. Nous serons obligés de créer des lieux de travail où les gens veulent travailler, grandir et contribuer. Les gens recherchent un sens et un but et seront attirés par des organisations qui ont des identités similaires.

Pour certaines organisations, ce n’est pas un grand changement. Ils ont créé du travail et des lieux de travail qui créent du sens et sont des endroits où les gens veulent travailler, où ils sont valorisés, écoutés, peuvent grandir et apprendre. Nous avons vu de nombreux modèles de ceux-ci et ce sont généralement les « grandes » organisations.

Nous avons une merveilleuse opportunité de réinventer la nature même du travail et la façon dont les organisations et les personnes travaillent pour atteindre des objectifs/buts communs.

Ce à quoi nous sommes confrontés n’est pas la grande Démission, c’est, en fait, une grande Réinvention !

Auteur : Dave Brock

