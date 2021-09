La grande réponse de Freddie Freeman lorsque Nats l’a intentionnellement frappé

Le match de mercredi entre les Braves d’Atlanta et les Nationals de Washington aurait facilement pu dérailler et se transformer en un match hostile de beanball. Mais les fans peuvent remercier Freddie Freeman d’avoir mis un terme à cela.

Des tensions ont quelque peu éclaté lors de la victoire des Braves de mardi lorsque le plus proche Will Smith a frappé la star des Nationals Juan Soto avec un lancer. Smith et Soto ont une certaine histoire, et Soto n’était pas content d’être touché là-bas. Compte tenu des règles non écrites absurdes du baseball, les représailles se sont senties inévitables. Et la façon dont le démarreur des Nats Sean Nolin a géré cette tâche aurait pu suffire à déclencher un incident de nettoyage de banc.

Nolin a lancé son premier lancer haut et derrière Freeman. Le lancer suivant a frappé la star des Braves, et Nolin a été éjecté parce que, eh bien, c’était évident. Vous ne pouvez pas obtenir deux tentatives là-bas.

Sean Nolin essaie de frapper Freddie Freeman, le rate, le frappe au deuxième essai et est exclu du match. pic.twitter.com/90zMXzFubw – GIF de la Ligue majeure (@MajorLeagueGIFs) 8 septembre 2021

Mais regardez comment Freeman a répondu. Il a refroidi les tensions avec un grand esprit sportif.

Des visages de leurs franchises respectives, également de grands êtres humains. Juan Soto et Freddie Freeman en parlent après avoir tous deux été touchés par un terrain au cours des dernières 24 heures pic.twitter.com/V6hsLcvPcK – Washington DC Sports News (@DCSportsNews365) 9 septembre 2021

Après que Freeman ait été forcé de sortir à la seconde, il a partagé un câlin et une conversation avec Soto. Freeman s’est ensuite rendu dans la pirogue des Nationaux pour discuter avec Dave Martinez. Freeman n’était évidemment pas satisfait de la façon dont Nolin avait besoin de deux lancers pour essayer de le frapper, mais il a également dit à Martinez comment Smith avait dit à l’équipe qu’il ne voulait pas frapper Soto. Cela a aidé tout le monde à mettre l’incident derrière eux.

“Je comprends tout à fait. C’est le jeu de baseball. Je n’ai tout simplement pas aimé le fait que ce soit deux fois. Vous ne pouvez pas en faire deux.” – Freddie Freeman sur le drame de la première manche pic.twitter.com/ldmtY9ZTla – Bally Sports South (@BallySportsSO) 9 septembre 2021

Les fans ont adoré la façon dont Freeman a géré la situation.