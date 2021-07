La grande répression de Yogi Adityanath: une propriété mafieuse d’une valeur de plus de 1 500 crores de roupies saisie au cours des quatre dernières années en UP

in

Le gouvernement a également informé que plus de 13 700 cas ont été enregistrés en vertu de la Gangster Act dans l’État dans lequel plus de 43 000 personnes ont été arrêtées sous le mandat du gouvernement Yogi.

Le gouvernement de Yogi Adityanath a jusqu’à présent saisi des propriétés d’une valeur de plus de 1 500 crores de roupies appartenant à des criminels et à des gangsters au cours des quatre dernières années. Le secrétaire en chef supplémentaire de l’Uttar Pradesh, ministère de l’Intérieur, Avanish Kumar Awasthi, a déclaré que les saisies comprenaient plus de 1 300 crores de roupies pour la période allant de janvier 2020 à ce jour.

Il a également déclaré qu’un total de 139 criminels avaient été tués et environ 3 196 blessés lors de rencontres avec la police de l’Uttar Pradesh depuis 2017. Il a déclaré que des mesures strictes avaient été prises contre les criminels notoires, leurs associés et la mafia sur ordre de l’État. gouvernement.

Awasthi a déclaré que le plus grand nombre de saisies avait été effectué dans la zone de Varanasi en vertu de la Gangster Act. Des biens d’une valeur de Rs 264 crore ont été saisis dans 208 cas dans la zone de Gorakhpur.

Selon les rapports, le gouvernement Yogi a prévu de construire des maisons abordables et des projets de canton pour les pauvres sur les terres des 1 174 propriétés saisies.

La semaine dernière, la police de Gautam Buddha Nagar a saisi des propriétés d’une valeur de plus de Rs 73 lakh appartenant à deux mafias foncières. Les propriétés sont situées dans la région de Jewar.

