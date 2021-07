La grande réussite des chemins de fer indiens en matière d’assainissement ; Équipe tous les autocars de toilettes biologiques

100 % des voitures de voyageurs sont équipées de toilettes bio.

Toilettes biologiques dans les chemins de fer indiens : conformément à la mission du Premier ministre Narendra Modi de Swacch Bharat, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont rempli l’engagement de toilettes biologiques dans les trains de voyageurs. Selon le transporteur national, 100 pour cent des autocars de passagers ont été équipés de toilettes bio. Cela a permis de garantir qu’aucun déchet humain n’est déchargé des voitures des trains de voyageurs sur les voies ferrées. Grâce à cet effort du ministère des Chemins de fer, environ 2 74 000 litres par jour d’excréments sur les voies ferrées sont évités. Indian Railway avait déclaré qu’avec cette décision, la corrosion causée par les déchets humains des rails et des raccords coûtant un montant de Rs 400 crore par an, est également évitée. Pas moins de 73 078 voitures de trains de voyageurs ont été équipées de 2 58 906 toilettes bio.

En outre, le transporteur national a prévu de compléter le système existant de toilettes bio par des toilettes à chasse d’eau sous vide (toilettes bio sous vide), ce qui réduit considérablement les besoins en eau pour la chasse d’eau, tout en assurant un rinçage efficace des matières fécales des casseroles. Selon Indian Railways, des toilettes à bio-vide ont été installées dans un total de 1 372 voitures LHB (Linke Hofmann Busch) et il a également été décidé de fournir des toilettes à bio-vide dans les voitures de train LHB climatisées. En outre, des sanctions pour 8 500 autocars sont également disponibles, a déclaré Indian Railways.

Auparavant, le ministère des Chemins de fer avait déclaré que le projet de bio-toilettes des chemins de fer indiens était un développement technologique innovant et indigène. Selon le ministère, cette technologie est une première en son genre, qui a été utilisée par n’importe quelle voie ferrée dans le monde pour la digestion accélérée à bord des déchets humains. La technologie des toilettes biologiques a été innovée, conçue et développée dans le cadre de l’initiative « Made in India » du gouvernement Modi. Il a été créé conjointement par les ingénieurs des chemins de fer indiens et les scientifiques de l’Organisation pour la recherche et le développement de la défense (DRDO). L’adaptation et le déploiement de la technologie des toilettes biologiques à grande échelle ont été facilités par la collaboration entre le RDSO, le DRDO et les unités de terrain d’Indian Railways.

