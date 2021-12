La grande révélation de Hawkeye dans l’épisode 4 n’était pas tout à fait ce à quoi nous nous attendions

Depuis la fin du troisième épisode, nous mourons d’envie de voir l’épisode 4 de Hawkeye. Marvel a présenté un tout nouveau personnage et une séquence de combat spectaculaire tout en taquinant simultanément la révélation du MCU d’un grand méchant. De plus, les récentes fuites de Hawkeye ont indiqué que l’épisode 4 aurait une grande révélation liée au teaser de l’épisode précédent. Enfin, Marvel a publié un teaser avant l’épisode 4, indiquant que nous verrions bientôt un autre personnage dans la série télévisée ainsi qu’une potentielle réunion des Avengers.

L’épisode 4 de Hawkeye est maintenant diffusé sur Disney Plus et offre en effet la grande révélation que nous attendions. Mais tout se passe pendant l’épisode réel. Il n’y a pas de grande scène post-générique dans celui-ci, malgré ce que les rumeurs nous ont amené à croire. Cela dit, cela reste un excellent développement pour l’émission télévisée et les histoires des Avengers qui suivront. Remarquez, quelques gros spoilers suivent ci-dessous.

Les Avengers dans Hawkeye

Hawkeye est la première histoire autonome de Clint Barton (Jeremy Renner), l’un des six Avengers originaux qui a été un personnage central dans tout ce que nous avons vu jusqu’à présent dans le MCU. Cependant, Marvel n’a guère eu l’occasion d’offrir au personnage et à l’acteur leur propre histoire.

Malgré cela, vous sentirez la présence des autres Avengers dès le premier épisode. Qu’il s’agisse de la fausse comédie musicale de Rogers, des gens qui s’habillent en super-héros dans la rue ou des références fréquentes à Black Widow (Scarlett Johansson), vous aurez beaucoup d’Avengers.

Les parties de Black Widow sont les plus importantes, comme prévu. Nat et Clint ont partagé une amitié fantastique, qui n’a probablement pas de rival dans le MCU. Marvel en a profité dans Endgame pour faire avancer un élément clé de l’intrigue. Ensuite, nous avons vu la connexion Hawkeye-Black Widow dans le multivers via What If…? plus tôt cette année.

Il est logique d’avoir ces nombreuses références à Black Widow dans Hawkeye. Après tout, Clint fait toujours face à la perte massive, et l’épisode 4 l’exploite très bien. Sans compter que tous les flashbacks de Nat et les éléments musicaux permettent au public de faire le deuil de Black Widow aux côtés de Hawkeye.

On s’attendait à voir Kingpin (Vincent D’Onofrio) dans les scènes post-génériques de l’épisode 4, mais ce n’était pas le cas. On attend toujours l’introduction du MCU de ce grand méchant, qui pourrait arriver dans les semaines à venir.

Scarlett Johansson et Florence Pugh dans Black Widow. Source de l’image : Marvel Studios

La grande révélation de l’épisode 4 de Hawkeye

Ce que nous avons obtenu, cependant, était quelque chose de plus impressionnant. Hawkeye et Kate Bishop (Hailee Steinfeld) ont partagé une belle nuit de Noël au milieu de l’épisode. C’est à ce moment-là que Marvel fournit un excellent détail MCU, le genre sur lequel nous mourions d’envie d’avoir plus d’informations. Et qui paye quelques minutes plus tard dans l’épisode.

Hawkeye dit à Kate que son meilleur coup est celui qu’il n’a pas pris. Il se souvient avoir été envoyé pour tuer Black Widow il y a plusieurs années, mais il ne pouvait pas le faire. Il sentait qu’elle voulait partir, et son intuition était juste.

Les deux personnages ont souvent parlé de leurs débuts, mais nous n’avons jamais pu voir leurs affaires d’espionnage à Budapest. Black Widow aborde la mission qui a convaincu l’Occident d’accepter les services de Nat. Et le film nous a donné un camée de voix Hawkeye, bien que Renner n’apparaisse pas dans le film.

Nous avons souvent expliqué pourquoi il n’y avait pas d’Avengers 5 dans la liste de la phase 4 de Marvel. Le studio doit remplacer les héros morts et retraités par de nouveaux et mettre en place de futurs crossovers qui comprendront une nouvelle équipe. Nous devrons tomber amoureux de ces personnages tout au long de plusieurs films et émissions de télévision de la phase 4 avant qu’ils ne puissent s’unir en tant que Avengers.

Hawkeye est l’un des Avengers d’origine à la retraite. Il pourrait avoir une mission dans l’émission télévisée du même nom, mais nous ne le verrons peut-être pas dans le MCU après cela. C’est parce que Kate Bishop est sa remplaçante.

De même, Black Widow de Nat a obtenu un remplaçant dans le film. Yelena Belova (Florence Pugh) remplacera sa sœur dans le MCU. Et c’est là que la magie de l’épisode 4 de Hawkeye se produit.

Le personnage mystérieux de la promo Hawkeye pourrait être la nouvelle source de Black Widow Image: YouTube

Pourquoi c’est important pour les nouveaux Avengers

La scène de combat principale et unique de l’épisode 4 se produit vers la fin. Alors que Hawkeye et Kate tentent de récupérer une montre importante pour lui, ils découvrent qu’ils font irruption dans l’appartement d’Echo (Alaqua Cox). Yelena arrive à peu près au même moment, avec les lunettes que nous avons vues dans le teaser. Pour rappel, Val (Julia Louis-Dreyfus) dit à Yelena dans le post-crédit de Black Widow que Hawkeye est responsable de la mort de Nat. En tant que tel, Hawkeye est la nouvelle cible de Yelena.

Les quatre personnages se retrouvent sur le même toit, et l’action est juste folle à partir de là. À un moment donné, tout le monde se bat presque tout le monde en même temps. Vous devrez vous arrêter et revenir en arrière pour vous assurer de ne manquer aucun détail. Nous recevons quelques rappels déchirants de la scène Hawkeye-Black Widow dans Endgame, et nous voyons Clint se rendre compte qu’il fait face à un assassin de Black Widow.

C’est là que l’histoire de Hawkeye d’épargner Nat porte ses fruits. Kate pointe une flèche sur Yelena non masquée et non armée. Mais le jeune vengeur décide de ne pas tirer. Cela pourrait être le début d’une belle nouvelle amitié Hawkeye-Black Widow mettant en vedette deux personnages différents qui hériteront de ces titres.

Un autre élément crucial pour l’épisode est que Clint n’a aucune idée de qui est Yelena, et c’est quelque chose que nous voudrons voir expliqué. Ensuite, il y a les révélations de Laura (Linda Cardellini) et Eleanor (Vera Farmiga). Nous avons respectivement la mère au foyer/espion allemand et le mini-méchant évident de la série. Ces révélations de l’épisode 4 de Hawkeye sont tout aussi excitantes, bien qu’elles soient pâles par rapport à l’arrivée de la nouvelle Black Widow.