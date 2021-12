La grande révolution que Bizum prépare pour 2022 | La technologie

C’est le mode de paiement le plus utilisé en Espagne et après cinq ans de fonctionnement, il a atteint 20 millions d’utilisateurs. Maintenant, Bizum veut devenir libre et c’est son grand défi pour 2022.

Nous utilisons tous Bizum, sûrement au quotidien. Le confort, la simplicité et l’immédiateté du service sont ce qui nous a tous convaincus. Et c’est que Bizum en a fini avec les amis délinquants, ce qui est une étape historique.

Effectuer des paiements à des amis, à la famille ou même au magasin en dessous de votre maison est immédiat et facile. Rien à demander de longs numéros de compte, de mettre le nom complet, de renseigner les notions, de mettre le mot de passe selon la coordonnée qu’il touche et d’attendre un jour.

Comme Bizum doit voir votre liste de contacts, sélectionnez la personne et envoyez l’argent. Aussi rapide, aussi simple. Et aussi que dangereux si nous ne l’utilisons pas correctement.

Vous ne bénéficiez toujours pas des avantages de Bizum ? Nous vous disons de quoi il s’agit et comment il est utilisé et tout ce que vous devez savoir sur cette plateforme de paiement mobile.

Malgré la renommée et la popularité de l’application, Ses dirigeants assurent que jusqu’en 2021, ils n’ont pas eu d’avantages, soit un million d’euros après près d’une décennie de pertes. Et est-ce qu’être populaire et utilisé ne signifie pas toujours être rentable.

Pourtant, Bizum est exactement là où il le voulait, avec une base d’utilisateurs qui près de 20 millions d’utilisateurs en Espagne avec 32 banques et néobanques adhérentes et avec l’intention de continuer à innover pour 2022.

Malgré le fait que Bizum soit avec nous depuis longtemps, l’outil de paiement essaie de se mettre à jour chaque année, comme vous le savez bien.

Au cours de 2021, nous avons vu comment Bizum a créé et établi le mot de passe Bizum pour payer les habitants, de cette manière, nous pouvons payer dans les magasins, les restaurants et les locaux via Bizum de manière simple et sans avoir besoin de carte.

Bizum est devenu le système de paiement le plus populaire entre particuliers via les téléphones portables en Espagne. Comme dans tout autre média, les escroqueries sont également possibles. Quelles sont les démarches à suivre pour réclamer ?

Et l’objectif qu’ils ont de l’entreprise est de parier sur devenir indépendant en 2022, donc nous sommes face à la grande révolution Bizum pour l’année prochaine.

Comme expliqué depuis la StartUp, ils sont en train de créer une application indépendante qui ne remplacera pas l’actuelle de notre banque, mais sera plutôt un complément.

L’application est actuellement en cours de création et l’idée est de la lancer d’ici 2022.

Comme ils l’expliquent, l’objectif est d’étendre les possibilités de paiement via le mobile que Bizum propose actuellement. Ainsi, dans la nouvelle application, vous pouvez créer des groupes pour les paiements et répartir les dépenses, que ce soit entre amis, en colocation ou en couple.

En plus de ce grand saut pour devenir indépendant, Bizum teste également le terrain international, puisque comme vous le savez actuellement, il n’opère que sur le territoire national.

Bizum et virements, deux modes de paiement valides mais différents dans leur fonctionnement. Quelle est la méthode la plus sûre ?

Et leurs plans d’expansion ne s’arrêtent pas là, mais le directeur lui-même reconnaît qu’ils étudient la mise en œuvre des paiements et des recouvrements pour les entreprises, en plus du paiement en achats communs entre amis.

A tout cela il faut ajouter que Plusieurs municipalités et administrations commenceront en 2022 à inclure Bizum comme mode de paiement lors du paiement de certains impôts.

Si vous ne souhaitez pas utiliser Bizum ou n’êtes pas d’accord avec l’une de ses conditions, il existe d’autres alternatives tout aussi valables. Ce sont les meilleurs.

À l’heure actuelle, on sait que le Conseil provincial de Gipuzkoa intégrera cette passerelle de paiement dans ses nouvelles politiques afin d’atteindre ses objectifs de sécurité et de gain de temps dans les procédures bureaucratiques.

De cette façon, Bizum se démarque du reste des options gratuites que l’on voit déjà sur le marché, qui copient ses fonctionnalités pour se présenter petit à petit. Et bien qu’ils soient très utiles, peu sont aussi complets que Bizum ou bénéficient du soutien d’autant de banques.

Comme vous pouvez le voir, ceux d’entre nous qui utilisent l’application de paiement gratuite et instantanée Bizum ont de la chance car en 2022, l’outil va devenir plus complet. La facilité des paiements est l’un des grands jalons des entreprises fintech et la raison de leur succès.