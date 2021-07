La grande scène post-crédits de “Black Widow” de Marvel vient d’être gâchée

Black Widow arrive enfin. Dans quelques jours, le film Marvel très attendu sera présenté dans le monde entier, plus d’un an après sa date de sortie prévue. La pandémie a forcé Marvel et Disney à changer de cap en ce qui concerne les attractions MCU. Black Widow a vu pas mal de retards de lancement et n’est plus l’aventure d’ouvrir la phase 4. Marvel a publié ses premières histoires MCU Phase 4 sur son service de streaming cette année, la troisième émission télévisée nous époustouflant actuellement sur Disney +. Mais Black Widow est presque là, et cette fois-ci, il n’y aura plus de retard.

Les premières réactions et critiques en ligne sont sorties, dont une qui aborde l’un des éléments les plus attendus du film. Nous avons déjà parlé plusieurs fois des scènes de générique de Black Widow. Mais cette fois, c’est différent. Il semble que nous sachions exactement quelle sera la scène principale du générique. Comme toujours, les spoilers suivent ci-dessous, alors assurez-vous de vous arrêter ici si vous voulez être surpris lorsque vous regardez Black Widow au cinéma ou sur Disney +.

Le complot de Black Widow fuit

Les fuites de Black Widow que nous avons vues au début et à la mi-2020 ont détaillé l’intrigue supposée du film. Cela se produit avec la plupart des films Marvel, et bon nombre de ces fuites s’avèrent être fausses. Mais certains d’entre eux peuvent contenir des informations authentiques. Ce qui est différent à propos de Black Widow par rapport aux autres films MCU, c’est la pandémie.

La crise sanitaire a forcé Marvel à retarder Black Widow pour donner au film les débuts en salles qu’il mérite. Et bien que Marvel n’ait pas pu faire grand-chose pour changer l’intrigue globale du film, les retards auraient peut-être permis au studio de modifier les scènes post-crédits.

Black Widows fait ses débuts au cinéma et sur Disney+ le 9 juillet 2021. Source de l’image : Marvel Studios

Scènes de générique de Black Widow – Édition janvier 2020

La fuite de l’intrigue de Black Widow à la mi-janvier 2020 a affirmé que le film avait deux scènes de générique, comme suit:

Deux scènes post-crédit que j’ai vues. L’un est Florence Pugh et Skullguy qui donnent à William Hurt le truc de la clé USB, et il leur dit qu’ils ne font que commencer. Le crédit de fin est Hawkeye dans une supposition du présent parce qu’il est tout tatoué et merde. Il est sur la tombe de Nat avec ses enfants.

La variation des scènes de générique de juillet 2020

Une fuite à la mi-juillet 2020 nous a donné une version similaire :

Après le générique 1, Yelena entre dans un entrepôt sombre. Un groupe de soldats pointent des armes sur elle. Elle lève les mains avec désinvolture et jette l’appareil sur une table. Thunderbolt Ross est assis à la table. Taskmaster est là et Yelena s’énerve en disant qu’il a tué son amie et que cela ne faisait pas partie du plan. Il enlève son casque pour révéler un pansement et fait remarquer qu’elle lui a rendu la pareille en lui tirant une balle dans la tête. Elle précise que ce n’est pas la première fois qu’elle fait ça. Elle dit à Ross “Je pense que cela me soulage de notre accord.” Et Ross répond « oh non, nous ne faisons que commencer. » La scène du générique de fin est celle de Clint regardant la tombe de Natasha avec ses enfants. Joli moment de tendresse, mais honnêtement un peu de coup de fouet émotionnel du film d’espionnage tournant sinueux qui l’a précédé.

La scène actuelle des crédits de Black Widow

Nous avons appris il y a quelques mois que l’incroyable camée The Falcon and the Winter Soldier n’était pas censé apparaître en premier dans l’émission en streaming de Marvel. Contessa Valentina Allegra de Fontaine de Julia Louis-Dreyfus – vous savez comment, nous l’appellerons Val – était censée faire ses débuts dans Black Widow.

(LR) : Olivia Walker (Gabrielle Byndloss), Valentina Allegra DeFontaine (Julia Louis-Dreyfuss) et John Walker (Wyatt Russell) dans The Falcon and the Winter Soldier de Marvel Studios. Source de l’image : Marvel Studios

Un rapport de Vanity Fair a déclaré que Val était censé apparaître en premier dans Black Widow. L’histoire disait également que Marvel avait « des ambitions encore plus grandes » pour Louis-Dreyfus. À l’époque, nous ne savions pas où Val apparaîtrait, mais une toute nouvelle critique de Black Widow nous dit exactement où nous la verrons. Si vous êtes arrivé jusqu’ici, il doit être clair que c’est dans les génériques. Du Hollywood Reporter :

Une scène de recrutement post-crédits avec un camée surprise d’une star de renom vue dans Le faucon et le soldat d’hiver indique de futurs versements possibles qui ramèneront au moins un personnage clé ici dans le giron adjacent au SHIELD.

La révélation inattendue de la critique de THR nous donne suffisamment d’informations pour conclure que Val apparaîtra dans les scènes de générique de Black Widow. Et qui mieux que Florence Pugh Yelena Belova pour que Val recrute ? Ou est-ce le Taskmaster supposément surprenant qui va travailler pour la Contessa ? Nous devrons attendre et voir.

Il n’est pas clair si nous examinons plus d’une scène de générique. Mais l’essentiel de la scène de Val semble être similaire aux fuites précédentes. Marvel aurait peut-être emprunté une voie différente pour des raisons évidentes, en choisissant de remplacer William Hurt par Louis-Dreyfus. Ce n’est que spéculation, cependant.

Black Widow sera présenté en avant-première le 9 juillet dans les salles et sur Disney + Premier Access.

