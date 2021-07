La grande technologie est morte. Il est temps d’acheter ces nouvelles actions technologiques

La répression des Big Tech en Chine est une action très sérieuse qui me fait penser au paysage Big Tech de ce pays…

En particulier, cela m’a fait penser à la domination américaine de Big Tech…

La Big Tech est-elle vraiment intouchable ? S’agit-il vraiment de ces énormes monopoles qui n’ont aucune chance d’être renversés ?

Ma réponse est simple : Non. Pas du tout. En fait, je pense que le contraire peut être vrai.

Comment est-ce pour une revendication audacieuse? Big Tech est mort.

La grande technologie est morte

Je ne veux pas dire cela dans le sens où Facebook, Amazon, Alphabet et Netflix vont tous dépérir et mourir en tant qu’entreprises. Non, loin de là. Chacun d’eux est devenu tellement ancré dans nos modes de vie que leurs plateformes et services ont duré.

Au contraire, je pense que leurs actions sont “argent mort. “

C’est parce que lorsqu’il s’agit d’actions Big Tech, le consensus est qu’elles sont intouchables et, par conséquent, leurs actions sont évaluées pour une domination continue pendant de nombreuses années à venir. Pourtant, les fondamentaux sous-jacents à chaque entreprise Big Tech montrent que ces géants perdent leur emprise sur les industries qu’ils ont créées il n’y a pas si longtemps.

Ces fondamentaux qui se détériorent vont bouleverser les valorisations actuelles des primes sous-jacentes à la Big Tech et provoquer Les actions des grandes technologies n’iront nulle part pendant des années.

Commençons avec Facebook (NASDAQ :FB).

Qui utilise plus Facebook ? Je veux dire, allez… nous avons tous un profil Facebook parce que c’est comme « l’identifiant Internet »… mais un peu comme votre véritable identifiant, vous ne l’utilisez que lorsque vous le devez. Facebook n’est plus quelque chose que la plupart des gens utilisent pour se divertir, ou s’informer, ou quoi que ce soit d’autre que le « ménage » social.

C’est la meilleure plateforme de médias sociaux d’hier.

Bien sûr, l’écosystème Facebook comprend Instagram, et Instagram est cool. Mais même cette plate-forme « cool » est en train de perdre des idées au profit d’applications visuelles plus tendance et encore plus cool comme Snapchat (NYSE :SE CASSER) et TIC Tac.

Pendant ce temps, Messenger et WhatsApp ont un attrait durable. Mais ce sont des plateformes de messagerie, et les plateformes de messagerie sont notoirement difficiles à monétiser à moins que vous ne les facturiez. Et le moment où Messenger et WhatsApp ne sont pas gratuits, c’est le moment où ils ne sont plus populaires.

Le verdict sur Facebook ? Cela reste un empire de la publicité numérique pour le moment, et il pourrait y avoir plus de potentiel pendant un certain temps encore, mais ce n’est pas une action que je prévois de posséder dans les années à venir.

Dirigeants déchus

Que diriez-vous Amazon (NASDAQ :AMZN) ? Oui, nous achetons toujours sur Amazon.com. Mais il y a cinq ans, Amazon était le seul jeu en ville. Maintenant, les consommateurs ont des options.

On a Walmart (NYSE :WMT), Cibler (NYSE :TGT), et Dépôt à domicile (NYSE :haute définition) – nos magasins physiques préférés ont tous changé en ligne.

On a Wayfair (NYSE :W), Etsy (NASDAQ :ETSY), et moelleux (NYSE :CHWY) – de nouvelles plateformes de commerce électronique ont vu le jour pour se spécialiser dans des marchés verticaux spécifiques.

Et que diriez-vous de tous ces Shopify (NYSE :MAGASIN) magasins? Ils sont partout ces jours-ci.

Autrement dit, nos habitudes d’achat en ligne se sont démocratisées. Et tandis qu’Amazon.com continue de croître, il se développe beaucoup moins rapidement que Shopify, Wayfair, Etsy et Chewy. En fait, Amazon possède l’une des entreprises de commerce électronique à la croissance la plus lente du secteur.

C’est un titulaire dont la part de marché s’érode… pas génial…

Passer à Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL), nous avons peut-être le pire des Big Tech ici – la seule entreprise technologique géante qui est la plus exposée au risque de perturbations significatives dans les années à venir.

La recherche Google perd des parts de marché en dollars publicitaires au profit de plates-formes à forte densité visuelle, telles que Snapchat et TikTok, car la recherche Google vend des annonces immobilières textuelles, ce qui est nettement moins attrayant et précieux que les annonces immobilières publicitaires visuelles Snapchat et TikTok. vente – et à peu près tout le monde dans cet espace d’ailleurs.

L’unité de conduite autonome de Google, Waymo, semble être en ruine. Il a perdu des talents à gauche et à droite au cours des derniers mois, y compris le PDG de longue date de l’unité. J’entends des gens de l’industrie de l’auto-conduite murmurer que Waymo – autrefois considéré comme le leader incontrôlable des AV – perd son avance, et si les tendances actuelles persistent, cette entreprise pourrait même ne plus être un acteur majeur de l’auto-conduite une fois que le la technologie devient réelle.

Ensuite, vous avez Google Cloud, qui est également à la traîne. Et bien que les produits pour la maison intelligente d’Alphabet soient cool – nous avons des Google Mini partout dans notre maison – ce n’est pas une entreprise assez importante pour compenser le ralentissement de la croissance partout ailleurs.

Alphabet est en difficulté.

Ensuite, il y a Netflix (NASDAQ :NFLX). Je ne peux même pas vous dire combien de personnes sont venues me voir au cours des derniers mois et m’ont dit quelque chose comme « Netflix devient ennuyeux » ou « Le contenu Netflix ne le coupe plus. »

Il y a deux ans, mes amis et moi parlions de toutes les émissions Netflix à regarder. Maintenant, nous parlons de toutes les émissions Disney +, HBO Max et Peacock à regarder.

C’est un monde différent. Et dans ce monde, Netflix a une tonne de concurrence et perd des parts d’audience.

Alors… je repose mon cas… Big Tech est mort.

La prochaine étape de l’investissement technologique

Les entreprises elles-mêmes ne vont pas mourir du jour au lendemain. Mais leur domination s’érodera et les actions de Big Tech seront de l’argent mort pour les prochaines années. Ces géants autrefois intouchables perdent des parts de marché au profit de startups technologiques plus affamées et plus innovantes.

L’implication d’investissement? Oubliez la grande technologie – acheter les startups technologiques délogeant Big Tech.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

