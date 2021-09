La grande vitrine PS5 de Sony surpasse facilement la concurrence

Capture d’écran : Sony

Sony a organisé une vitrine PS5 aujourd’hui. Il y a annoncé de nouveaux jeux. Il a montré d’autres images de ceux qu’il avait déjà révélés. Il y avait de gros noms, des ratés occasionnels et beaucoup de CGI. En d’autres termes : un événement marketing de jeu vidéo tout à fait standard. Dans le contexte de l’année écoulée sous une pandémie, cependant, c’était comme regarder un événement de presse d’autrefois.

L’un des meilleurs RPG de tous les temps, Star Wars: Knights of the Old Republic, a taquiné un remake. God of War: Ragnarok a obtenu un gameplay réel et son nom a finalement été confirmé. Insomniac, qui vient de sortir deux énormes jeux, en a révélé deux autres, un jeu Wolverine et Spider-Man 2 rien de moins, ce dernier ayant déjà une fenêtre de sortie de 2023. Et Forspoken de Square Enix ressemble à Infamous à l’intérieur de Final Fantasy XV. De plus, un tas d’autres jeux, comme ce jeu de plateforme d’action de science-fiction sur les extraterrestres expulsant des humains de la Terre, sont sortis du banc pour apporter un soutien supplémentaire et des vibrations intrigantes.

L’un de ces jeux sera-t-il bon ? Vont-ils ressembler à leurs remorques ? Vont-ils même sortir quand Sony le dira ? Je n’ai aucune idée. Mais vous savez ce qui sera probablement bon ? Tout ce sur quoi Insomniac travaille, du moins compte tenu de ses récents antécédents. Pas de surprise, car le studio basé à Burbank dépassera bientôt le reste de Sony.

Rappelez-vous, Spider-Man : Miles Morales était si bon. Et maintenant, cette équipe narrative se lance dans Logan, l’un des rares super-héros à ne pas être complètement évidé et réduit en poussière par les deux dernières décennies de saturation du marché. Encore un autre gars blanc grisonnant de jeu vidéo? Bien sûr, mais juste cette fois, cela semble être une bonne idée. Naughty Dog, si vous travaillez sur un Nathan Drake 3.0, veuillez le retirer immédiatement.

Ce que je dis, c’est que c’était une très bonne vitrine dans une année par ailleurs étrange pour les jeux. Au sortir de la précipitation du lancement d’une nouvelle console en 2020, 2021 a connu de nombreux retards alors que les développeurs sont aux prises avec les effets cumulatifs de la pandémie en cours. Bien que cela n’ait pas été une année lente pour les jeux – beaucoup de choses incroyables sont sorties cet été seulement – ​​cela a été une année creuse pour la machine de marketing de l’industrie des jeux à gros budget. Mais Sony a réussi à fournir des boosters de battage étonnamment satisfaisants là où d’autres ont eu du mal à trouver la veine.

L’E3 est revenu après un an d’interruption. Vous souvenez-vous des grands spectacles là-bas? Xbox a présenté Starfield de Bethesda, mais les teasers n’avaient rien d’enthousiasmant. Nintendo a promis plus de jeux Nintendo comme WarioWare : Get It Together et Metroid Dread. Les deux sont des agrafes solides mais ne sont pas exactement des obstacles. Ubisoft a révélé qu’il fabriquait également plus de jeux Nintendo. Square Enix a montré Les Gardiens de la Galaxie. Elden Ring a enfin obtenu une bande-annonce de gameplay officielle.

Ensuite, il y a eu EA Play, qui a annoncé le retour de Dead Space avec un remake du premier jeu, Quakecon, qui a montré 10 ans plus tard qu’il n’était pas trop tard pour continuer à sortir Skyrim, et Gamescom Opening Night, où la grande nouvelle était un nouveau jeu Marvel des développeurs XCOM. La plupart de ces spectacles étaient bien. La plupart d’entre eux auraient aussi probablement pu être ignorés.

Capture d’écran : Sony

Pourquoi Sony a-t-il réussi là où tant d’autres ont échoué ? Ces licences Marvel extrêmement courantes sont certainement utiles. Insomniac n’a été acquis qu’en 2019, un an après que Microsoft a entamé sa folie des dépenses, et il ne semble pas avoir sauté un battement. Ce n’est pas un coup contre l’un des meilleurs studios qui fabriquent des jeux Xbox. Nous n’avons pas encore vraiment pu en voir beaucoup, et ce qui a été taquiné a parfois été un peu fade. Un nouveau Perfect Dark sera cool, mais ces gratte-ciel et ces tempêtes de sable dans la révélation initiale m’ont laissé un peu meh.

Metroid Dread a fière allure, mais il est difficile de ne pas avoir l’impression que Nintendo a une annonce géante de la date de sortie de Breath of the Wild 2 qui fait un trou dans sa poche. De toute évidence, il a gardé ses cartes très près de la poitrine après les ralentissements de covid-19. Vous vous souvenez du Switch Pro ? Septembre Nintendo Direct quand ?

On a beaucoup parlé, à l’ère du Nintendo Direct, de la montée en puissance de vitrines spécifiques aux éditeurs ou aux développeurs qui, autrefois, ne seraient mises en lumière que dans le cadre d’un événement beaucoup plus important. Peut-être même un simple article de blog avec une bande-annonce. Jusqu’à présent cette année, Sony a réussi à braquer les projecteurs, du moins jusqu’à présent. Peut-être que les Game Awards 2021 les montreront ? Quels autres super-héros reste-t-il ?