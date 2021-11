La grandeur de Chris Paul expliquée avec les statistiques de la NBA

Soleils de phénix est actuellement l’une des équipes de mode dans le NBA. La franchise Arizona est en meilleure forme que toute autre. Il est à la deuxième place de la Conférence Ouest, et avec une fiche de 12-3 après avoir enchaîné 11 victoires d’affilée (la dernière à l’aube contre les Dallas Mavericks sans Luka Doncic).

L’un des principaux architectes du grand moment de ces Soleils n’est autre que Chris Paul. Le meneur de jeu de 36 ans continue de prouver que l’âge n’est qu’un chiffre, et en ce qui concerne sa position, dans l’ensemble de la NBA, il n’est en avance que sur Stephen Curry pour le moment.

La saison 2021/22, qui vient de débuter, est déjà historique pour le CP3. Ceci est démontré par les statistiques de la NBA :

Moyennes de 14,4 points, 4,2 rebonds et 10,7 passes décisives par match. Chris Paul est le seul joueur de la NBA à avoir en moyenne plus de 10 points, 10 passes décisives et deux interceptions par match. Avec 14 passes décisives contre les Mavs, Paul se classe troisième sur la liste des joueurs avec le plus de matchs de +10 passes décisives (521).

Chris Paul passe au troisième rang de tous les temps dans les matchs avec plus de 10 passes décisives. 863 – John Stockton

569 – Jason Kidd

521 – Chris Paul pic.twitter.com/sFZ6acLyUb – StatMuse (@statmuse) 20 novembre 2021

Malgré tout, ce grand moment des deux Phoenix Suns et Chris Paul ne surprend personne. La franchise est l’actuel finaliste de la NBA, même si elle a perdu contre les Milwaukee Bucks. Une équipe dirigée par Monty Williams qui devrait déjà être considérée comme l’un des grands de la NBA : Devin Booker, DeAndre Ayton, Mikal Bridges, Chris Paul lui-même, Jae Crowder…

Le rêve de la bague est encore possible. Les fans des Suns peuvent être sûrs que Phoenix se battra jusqu’au bout. Chris Paul n’est pas encore à court d’options pour terminer sa carrière avec le titre de champion à son palmarès. Quelque chose qui, sans aucun doute, mérite comme personne d’autre.