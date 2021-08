La grandeur froide et brutale de « The Green Knight »

« Se tenir sur les épaules de géants me laisse froid », a chanté Michael Stipe sur la ballade « King of Birds » de REM en 1987, mettant à jour une épigramme du XIIe siècle sur la nécessité de s’inspirer des titans du passé. La torsion, cependant, est que le narrateur de la chanson veut obstinément trouver une « idée pour appeler [his own]. ”

The Green Knight, le nouveau drame médiéval de David Lowery basé sur une légende arthurienne, met également en scène des géants. Dans une séquence étrange et surréaliste, le chevalier dissolu Gauvain (Dev Patel) rencontre un vagabond de la taille d’une montagne et lui demande s’il pourrait faire du stop sur son épaule afin de faciliter son voyage. C’est un moment qui met le doigt sur quelque chose dans le personnage de Gauvain ainsi que dans celui de Lowery : là où le combattant à l’écran cherche paresseusement des raccourcis, le réalisateur voit grand.

Le dernier long métrage de Lowery, A Ghost Story, était intimement métaphysique, réduisant l’univers à la taille d’une maison déserte et de plus en plus délabrée où un fantôme solitaire regardait le temps passer. Il jouait une mélodie existentielle en mineur. Travaillant ici sur une toile plus grande et soutenu par la confiance des cerveaux avertis du marché chez A24, le réalisateur se tient sur les épaules de géants du cinéma, principalement John Boorman d’Excalibur, tout en recherchant une grandeur mythique disparue qui a autant à voir avec le Le nouveau Hollywood des années 1970 comme la Table Ronde. La mission : redonner au cinéma d’épée et de sorcellerie puissance et gloire.

Pendant les 30 premières minutes environ, l’approche de Lowery est convaincante et visionnaire. En collaboration avec le directeur de la photographie Andrew Droz Palermo, qui a également tourné A Ghost Story, il évoque une campagne anglaise magnifiquement dévastée dans laquelle les champs et les châteaux sont en gris, comme si la nature elle-même avait été vidée de sa vitalité. Le sens d’un monde flétri sur la vigne est encodé dans le matériel source – le texte source, “Sir Gauvain et le chevalier vert”, a été largement interprété comme une parabole du déclin arthurien, illustrant le déclin des nobles idéaux à la suite de les croisades (et peut-être sous-entendant qu’elles n’étaient pas si nobles au départ).

L’adaptation scénaristique incroyablement fidèle de The Green Knight se double de cette idée de rendements décroissants, se concentrant sur un gaspilleur qui rêve de s’élever au-dessus de sa station mais manque de colonne vertébrale. “Je ne suis pas prêt”, proteste Gauvain, débraillé et gueule de bois, après avoir été appelé à la messe de Noël par son amant Essel (Alicia Vikander), une ligne qui fait double emploi en tant que commentaire sur son caractère informe. Le roi Arthur (Sean Harris) lui a demandé de raconter une histoire sur lui-même afin qu’il puisse mieux le connaître, Gauvain répond qu’il n’a pas d’histoires – sa vie à ce jour est une ardoise vierge.

Signalez un intrus monstrueux : [whispering to my date while watching The Green Knight when the Green Knight first appears on the screen] C’est le chevalier vert. Lowery adopte le langage visuel d’un film de monstres pour présenter l’homonyme de son film, et l’arrivée du chevalier est d’une beauté sombre et sévère ; dominant le roi Arthur et ses courtisans et guerriers rassemblés, le nouveau venu pose un défi énigmatique auquel Gauvain, dont la mère est la sorcière Morgan le Fay (Sarita Choudhury), répond impulsivement. Voici une chance d’écrire sa propre histoire.

La proposition du chevalier est quid pro quo : Gauvain se voit offrir un coup gratuit sur sa tête inclinée et son cou exposé. En le prenant, cependant, il accepte une revanche un an plus tard, sur le territoire du chevalier vert, et étant entendu que son adversaire – qui ne semble pas s’inquiéter d’être décapité et quitte les lieux en caquetant la tête dans la main – être autorisé à porter un coup égal.

S’il y a quelque chose d’un peu ridicule à propos d’une épopée sur un jeu de vie ou de mort de Rochambeau, Lowery embrasse l’absurdité – prenez, par exemple, l’adoption ultérieure par Gauvain d’un renard élégant, fidèle et adorablement distant comme caisse de résonance et voyage un compagnon. (Je n’en dirai pas plus sur le rôle du renard ou ses capacités cachées, mais j’étais content de le voir reprendre du travail après l’Antéchrist). La structure du chevalier vert reproduit la progression picaresque du poème original, divisant l’action en une série de vignettes digressives et inégales qui mettent l’accent sur le temps d’arrêt intégré à la quête du protagoniste. L’attente est la partie la plus difficile, et Gauvain a tout le temps de se préparer et de méditer sur son destin imminent.

Avec sa beauté limpide, presque d’un autre monde, Patel est un choix inspiré pour jouer un homme en grande partie sans qualités – un prétendant pliant sous le poids de ses propres attentes, ainsi que de celles de tous les autres. Un intermède impliquant un spectacle de marionnettes sur le thème de Gauvain enfante de façon inquiétante le concept de célébrité médiévale – un thème satirisé avec ironie auparavant par Stephen Schwartz dans sa comédie musicale Pippin de 1972, également à propos d’un prétendant capricieux au trône d’Angleterre. En tant qu’acteur, la plus grande force de Patel est la transparence émotionnelle. Ainsi, lorsque Gauvain essaie de cacher ses angoisses aux gens qui l’entourent, il est en fait moins convaincant que s’il avouait ses peurs. Il est facile de comprendre pourquoi Essel de Vikander le désire, mais aussi de se connecter avec son évaluation (correcte) selon laquelle il manque de détermination; elle peut voir qu’elle ne va pas le réparer. Et Arthur n’est pas non plus, finalement, habité par Harris avec une lassitude qui suggère que le vieux roi n’a plus la force de tirer quoi que ce soit – ni une épée d’une pierre ni un vrai chevalier d’un garçon errant.

Finalement, Gauvain décide d’aller chercher ce qui lui arrive, et c’est une fois que The Green Knight prend la route que les forces et les faiblesses de l’esthétique sévère et ralentie de Lowery deviennent apparentes. La même absence de but qui définit la performance de Patel infecte la narration du film dans son ensemble, et même si la synchronicité est intentionnelle, elle n’atténue pas le sentiment concomitant d’un film somnambule précieusement entre des décors méticuleusement scénarisés et époustouflants. Le meilleur d’entre eux, comme la rencontre susmentionnée avec les géants mélancoliques qui se profilent à l’horizon numérisé, évoquent l’échelle et l’atmosphère que Peter Jackson a réalisées dans la série Le Seigneur des Anneaux, moins la chaleur et l’empathie indéfectibles de cette série. Les films Tolkien de Jackson sont longs et lents, mais ils sont aussi passionnants : des études solidaires dans lesquelles les lignes de bataille entre le bien et le mal sont clairement tracées. Le chevalier vert s’intéresse davantage – à une respiration profonde – au mal intérieur, et les relations de Gauvain sont toutes transitoires et transactionnelles. Alors que Sam et Frodon marchaient péniblement vers le Mordor, le suspense et la peur montaient; ici, le rythme est simplement funèbre, une ambiance renforcée par des images récurrentes de crânes et de cadavres allongés seuls et abandonnés parmi le feuillage.

Tout dans The Green Knight est chargé de présages, et parce que Lowery travaille dans un registre si symboliquement strident, il défie également le public d’appeler son bluff allégorique. Alors voilà : en surface, le compte à rebours de l’affrontement entre Gauvain et son rival surhumain se présente soit comme une fable de l’innocence contre l’expérience – d’un rituel d’initiation prolongé d’un jeune homme – soit comme une lutte de pouvoir entre les systèmes païen et judéo-chrétien. de foi, avec les anciennes méthodes dépassant les nouvelles. Les deux lectures fonctionnent, mais de la même manière que Lowery a regroupé la romance lunaire de A Ghost Story dans une étude de l’insécurité et de l’impermanence millénaires, The Green Knight épluche les couches pour révéler une critique sociale au présent. Après être arrivé dans un somptueux château dont la dame (Vikander encore) est un sosie bien nanti d’Essel – et tout aussi déterminé à le séduire – Gawain s’assoit tranquillement alors qu’elle improvise sur le symbolisme de base de la couleur verte, en particulier l’idée qu’à la fin , après la fin de toutes les guerres, la nature conquiert tout.

Des cendres aux cendres est un truisme biblique, et déjà au 14ème siècle, il aurait pu être appliqué à de nombreuses formes d’orgueil humain. Vers 2021, cependant, cela frappe différemment. La fable de Lowery sur une créature mi-humaine, mi-arboricole cultivant patiemment une dette mortelle contre une civilisation en ruine vibre d’une certaine anxiété apocalyptique, qui a été codée par couleur pour un effet maximal. Stoïque, implacable et résigné à la défaite au premier tour parce qu’il sait que sa vengeance est imminente, le chevalier vert (joué à l’aide de maquillage et d’effets spéciaux par Ralph Ineson de The Witch) terrifie comme une figure d’une gravure sur bois (ou un couverture d’album de heavy metal bitchin), mais il est aussi un avatar du changement climatique.

Peut-être que cette lecture est exagérée, mais The Green Knight atteint à chaque tournant – parfois de manière excitante, parfois au-delà de sa portée, parfois simplement pour caresser son propre caractère impressionnant. L’empilement d’un kilomètre et demi de gore, de grotesque et de sexualité explicite et cotée R (y compris un coup d’argent digne de High Life de Claire Denis) est volontairement provocateur, pour le meilleur et pour le pire. Comme Boorman avec Excalibur en 1981 – un film réalisé dans l’ombre de Star Wars – Lowery reconnaît que les superproductions hollywoodiennes sont devenues totalement stérilisées, et sa mission de rétablir une certaine crudité aux côtés de la crainte est la bienvenue. Ce qui lui manque, c’est l’ambition humoristique d’un cinéaste comme Boorman, qui a évité le calcul commercial aussi facilement que la respiration, et qui a réussi à fusionner le désespoir avec l’idéalisme ; Lowery, malgré tout son sens du spectacle, n’ose rien de proche de ce dernier.

The Green Knight est assez frappant et peu conventionnel par rapport aux standards des films américains traditionnels (et ce n’est pas une mince affaire), mais sa transgressivité est néanmoins trop soignée, tout comme son sens de la tragédie. Dans la dernière ligne droite, il devient clair que l’un des géants que Lowery essaie de se rapprocher de The Green Knight est le Martin Scorsese de The Last Temptation of Christ, l’auteur hérétique qui a osé dépeindre Jésus convoitant quelque chose comme la normalité et presque s’est lui-même condamné à mort.

La coda hallucinatoire de Lowery déploie une partie de la syntaxe cinématographique de Scorsese – c’est une vision de la tentation – mais elle n’accède pas à la même conviction (sac)religieuse. Et il en va de même avec un film qui porte son étrangeté comme un insigne d’honneur sans vraiment plonger dans le grand bain. Lorsque Lowery ouvre les choses avec une photo d’un crâne éclatant en blâmes sous une couronne d’or, nous sommes prêts pour quelque chose de scintillant et chauffé à blanc. Entre son style auto-glorifiant et sa gravité préemballée, The Green Knight pourrait tout aussi bien vous laisser froid.

Adam Nayman est un critique de cinéma, enseignant et auteur basé à Toronto; son livre The Coen Brothers: This Book Really Ties the Films Together est disponible dès maintenant chez Abrams.