La grandeur imperturbable de Charlie Watts

Quand l’un des Rolling Stones meurt, le monde s’arrête ; à la mort de Charlie Watts, le rythme s’arrête aussi, pour ne plus jamais être joué avec une force aussi envoûtante, avec une propulsion aussi ultra-suave, avec une folie si indomptable et désinvolte. Charlie Watts est décédé mardi. Il avait 80 ans. Il était le meilleur. Je regarde ce tweet depuis ce qui semble déjà être des heures. Le sourire sournois. La cravate impeccable. Les bras croisés. (« J’ai l’impression de m’ennuyer, mais je ne m’ennuie pas vraiment », a-t-il dit un jour. « J’ai juste un visage incroyablement ennuyeux. ») Le mot grand-père. Les mots l’un des plus grands batteurs de sa génération. Le nombre de retweets et de citations de tweets augmente, quelques centaines par seconde, alors que de plus en plus de personnes découvrent que le monde et le rythme se sont arrêtés. La tristesse écrasante que toutes ces personnes doivent ressentir, mais aussi la gratitude écrasante.

Le moins que vous puissiez faire maintenant est de dégringoler un terrier de lapin des Rolling Stones conduit par Charlie pendant les prochaines heures. Pour commencer, voyons ce qu’il a vu. Lorsque Martin Scorsese a tourné le film-concert des Stones en 2008, Shine a Light, il a déployé, ingénieusement, une sorte de Charlie Cam. “Jumpin’ Jack Flash” est disponible, mais je suis bloqué sur “All Down the Line”, un rave-up dynamique de l’exile monolithique de 1972 sur Main St. . Regardez juste 20 secondes de Charlie en train de détruire ça, puis émerveillez-vous que vous êtes déjà à bout de souffle.

Vous pouvez utiliser cette vidéo pour vous familiariser avec la batterie Gretsch légendaire de Charlie ou sa technique mythologique : la prise en main change, la caisse claire frappe plus près du logo que le centre, ou l’observation de Steve Albini selon laquelle Charlie ne frappe jamais la caisse claire et le chapeau haut à en même temps, ce qui “déplace l’attention loin du pouls et sur la démarche de son jeu”. (Steve n’est pas vérifié, mais il commence par décrire Charlie comme “la seule bonne chose à propos des Rolling Stones”, donc c’est lui.) le cadre, des rock stars du panthéon de premier nom qui s’en remettent néanmoins clairement à leur batteur de rock star du panthéon beaucoup plus stoïque. « Charlie Watts a toujours été le lit sur lequel je m’allonge musicalement », note Keith dans ses mémoires Life de 2010, en passant en revue les entrées de son journal de 1963 dans lesquelles il s’émerveille lorsque son nouveau batteur incroyablement élégant passe d’un Jazz Guy à un Rock ‘n’ Roll Guy. qui swingue encore avec le superbe fanfaron d’un Jazz Guy.

Ou vous pouvez simplement regarder les garçons parcourir les cinq minutes de “All Down the Line” et vous émerveiller que Charlie lui-même, comiquement majestueux et ayant déjà dépassé l’âge de la retraite à la fin des années 2000, n’est jamais à bout de souffle, même s’il s’en autorise un. un soupir gonflé à la fin de la chanson, ce qui pourrait être la seule fois où je l’ai jamais vu reconnaître l’effort herculéen de tout ce qu’il a fait.

Enrouler vos bras autour du catalogue complet des Stones – et du rôle irremplaçable de Charlie dans sa construction – ressemble en effet à un exercice futile, mais c’est pourquoi ce terrier de lapin va vous prendre plusieurs heures. La liste de lecture de 80 chansons compilée par le label du groupe, ABKCO, en l’honneur du 80e anniversaire de Charlie en juin commence seulement à faire allusion à sa gamme et à son commandement, de son impeccable rythme Bo Diddley sur “Mona (I Need You Baby)” du groupe. Premier album de 1964 au backbeat furieux de “Paint It, Black” de 1966 au groove insidieusement sale de “Monkey Man” de 1969 à l’extase soul décontractée de “Tumbling Dice” d’Exile pour ouais wow ça va prendre une éternité. Vous savez ce qu’est un fantastique disque de batteur rock’n’roll ? Some Girls, à partir de 1978, qui commence avec les Stones tentant le disco sur “Miss You” et n’y réussissant que grâce au gentleman pimpant qui fait minutieusement le lit pour que Keith s’allonge, étroitement enroulé mais contagieux détendu. Je suis bouleversé à chaque fois par la reprise de cet album de “Just My Imagination (Running Away With Me) des Temptations”, mais je ne me suis jamais vraiment concentré sur Charlie, la façon dont il fait avancer la chanson comme une rock star seulement pour tirez-le en arrière comme un grand jazz et dégagez un sentiment humain pur comme un soul man de niveau divin, un sens hypnotisant de l’attaque et de la libération d’autant plus précieux pour la rapidité avec laquelle vous pouvez le prendre pour acquis.

L’apparence de Charlie – la façon dont il agissait – était bien sûr aussi essentielle à son génie et à celui de son groupe que tout ce qu’il avait jamais joué. À l’instant où sa mort a été annoncée, environ 800 000 personnes ont tweeté une version de la célèbre histoire du milieu des années 80 où Mick a appelé la chambre d’hôtel de Charlie au milieu de la nuit et a demandé « Où est mon batteur ? » sur quoi Charlie s’est levé, s’est rasé, a remis son costume, s’est rendu dans la chambre de Mick et l’a frappé au visage en lui disant : « Ne m’appelle plus jamais ton batteur. Tu es mon putain de chanteur ! Même Nancy Sinatra a tweeté cette histoire, que j’ai maintenant relu consciencieusement et avec plaisir 800 000 fois aujourd’hui, parce que c’est la meilleure. (La version de Keith, racontée dans Life, est définitive et extra-délicieuse pour son souci du détail, du plateau de saumon au canal d’Amsterdam en passant par la veste de mariage et l’eau de Cologne de Charlie.)

L’une de mes histoires préférées de Charlie Watts est celle que Keith Richards raconte dans Life où Charlie frappe Mick Jagger au visage pour l’avoir appelé “mon batteur”. pic.twitter.com/E1Jkm41cxz – Travis Nichols (@travisjnichols) 24 août 2021

Oh, mon Dieu, les Stones vont tourner pendant des années sans Charlie Watts. J’appellerais ça déchirant, mais s’arrêter quand ils sont censés s’arrêter est contraire à l’éthique du groupe. Cet été, en fait, ils avaient annoncé une tournée américaine à l’automne 2021, et en août, ils ont dit qu’ils prendraient la route sans Charlie, puis se remettaient d’une “procédure médicale non spécifiée qui a été complètement réussie”. Cela aurait été les premiers concerts des Stones qu’il avait manqués depuis qu’il s’était engagé en janvier 1963. Charlie a reçu un diagnostic de cancer de la gorge en 2004, mais s’est complètement rétabli. remarquablement, étant donné le chaos historique mondial qui tourbillonnait toujours autour de lui, il s’était taillé une vie personnelle intensément privée mais apparemment idyllique. En 1964, il épousa sa femme, Shirley Ann Shepherd ; leur fille, Seraphina, est née en 1968, et en 2020 ils ont adopté un lévrier.

J’espère que vous avez vu les Stones en concert au moins une fois. Les pierres de Charlie. Les vraies pierres. Très probablement le plus grand groupe de rock jamais né. Je les ai vus, une fois, au SBC Park de San Francisco en 2005. À mi-chemin de leur set, ils montaient une scène de passerelle motorisée lente au milieu de la foule, et pendant 30 secondes glorieuses, les Rolling Stones sont passés à quelques mètres de moi, berçant / groove / se balançant sur “Miss You”. C’est aussi proche que je ne l’ai jamais été de Mick, de Keith, de Ronnie. Mais c’est Charlie Watts dont je me souviendrai toujours, si débonnaire, si intemporel, si imperturbable, si indispensable. Je peux encore imaginer le sourire modeste sur son visage : pas un sourire narquois, pas un sourire pompeusement satisfait de lui-même, juste la satisfaction tranquille d’un travail bien fait, un travail qu’il a fait mieux que quiconque dans l’histoire, pendant plus longtemps. Son bonheur discret, à ce moment-là, était le mien, tout comme il a toujours été et sera toujours celui de tout le monde.