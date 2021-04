La Granja et La Bañeza se partagent les points et égalent 1-1

23/04/2021 à 19:07 CEST

le match organisé ce vendredi dans le Municipal le et qui a fait face La ferme déjà La Bañeza il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. La ferme Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un match nul 0-0 dans le dernier duel tenu contre le Salamanque CF B. Du côté des visiteurs, La Bañeza Il est venu de battre 4-1 dans son fief à Real Burgos CF lors du dernier match organisé. Après le match, l’équipe locale était en cinquième position, tandis que La Bañeza il est arrivé à la troisième place à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la moitié du match est venu le but pour La ferme, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Ayoub à la minute 64. Mais plus tard, l’équipe visiteuse a réalisé l’égalisation grâce à un but de Samu en 94, pendant les minutes supplémentaires que l’arbitre a décidé d’ajouter, concluant la confrontation avec le résultat de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, les joueurs de football de La ferme qui sont entrés dans le jeu étaient Ayoub, Bouzizoua, Blanc Oui Sanchez remplacer le, Dani Lazaro, Film Oui Gabriel, tandis que les changements de La Bañeza Ils étaient Adrian Red Oui Yordan, qui est entré pour remplacer Dani Alonso Oui Suarez.

le l’arbitre a montré deux cartons jaunes à La ferme (Hernandez Oui Christian), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, La ferme il obtient 24 points et La Bañeza avec 29 points.

Fiche techniqueLa ferme:Lorenzo, Pocho Albert, Hernández, Velasco, Dani Lázaro (Bouzizoua, min 59), El (Ayoub, min 59), Barbudo, Pluma, Peli (Blanco, min 77), Cristian et Gabriel (Sanchez, min 90) ))La Bañeza:Raúl, Zabalo, Pablo G., Fernández, Eriz, Dani Alonso (Adrián Rojo, min.33), Murciego, Suárez (Yordan, min.46), Aitor, Álvaro De Lera et SamuStade:Hôpital municipalButs:Ayoub (1-0, min. 64) et Samu (1-1, min. 94)