La Granja et Salamanca CF B ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

29/05/2021 à 21:18 CEST

La ferme et le Salamanque B à égalité à zéro lors de la rencontre qui s’est tenue ce samedi dans le Municipal le. La ferme Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Santa Marta. Concernant l’équipe visiteuse, le Salamanque CF B gagné lors de leurs deux derniers matchs de la compétition contre lui Real Burgos CF dans son stade et le Cebrereña à l’extérieur, 2-1 et 0-1 respectivement. Après le résultat obtenu, l’équipe de la ferme a été placée en septième position, tandis que le Salamanque B, pour sa part, est deuxième à la fin de la partie.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

le technicien de La ferme, Ricardo de Andrés, a donné accès au champ à Bouzizoua, Blanc, Christian Oui Ayoub remplacer albert pocho, Gabriel, Film Oui Dani Lazaro, tandis que de la part du Salamanque B, Javier Guillen remplacé Daniel, Kever, Caméra, Marcelo Oui Glenn pour Guareño, Silvas, Allemand, Fer Oui López.

le L’arbitre a donné un carton jaune à Hernandez, albert pocho Oui Blanc par l’équipe locale déjà Guareño, Elie Gonzalez, Willy Oui ville par l’équipe de Salamanque.

Pour le moment, La ferme il reste 33 points et Salamanque B avec 39 points.

le l’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec La Bañeza, Pendant ce temps, il Salamanque CF B jouera contre lui CD diocésain.

Fiche techniqueLa ferme:Lorenzo, Cuadrillero, Barbudo, Pluma, Pocho Albert (Bouzizoua, min.57), Peli (Cristian, min.57), Hernández, Velasco, Gabriel (Blanco, min.57), Dani Lázaro (Ayoub, min.74) et leSalamanque CF B :Cascajo, Villa, Aleman (Caméra, min.65), Willy, Silvas (Kever, min.65), Fer (Marcelo, min.72), Elías González, Guareño (Daniel, min.46), López (Glenn, min. .88), Martínez et MotosStade:Hôpital MunicipalButs:0-0