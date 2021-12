La graphologue Maryfer Centeno analyse ses excuses publiques – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

YosStop « se sent humilié » ; La graphologue Maryfer Centeno a analysé ses excuses publiques et l’a assuré.

Rappelons que ce 3 décembre l’influenceuse YosStop a publié sur sa chaîne YouTube, les excuses publiques à Ainara Suárez ; l’une des conditions stipulées comme condition de leur liberté.

Dans la vidéo, YosStop s’excuse auprès d’Ainara Suárez pour l’avoir victimisée à nouveau, ne croyant pas qu’elle avait subi un viol, et pour l’avoir exposée à recevoir des insultes et des menaces de mort contre elle et sa famille.

YosStop a également demandé à ses followers de ne plus attaquer Ainara sur les réseaux sociaux et a finalement remercié la victime de lui avoir donné une seconde chance.

Maryfer Centeno discute des excuses de YosStop

La graphologue Maryfer Centeno a analysé les excuses de YosStop à Ainara Suárez et a non seulement assuré que l’influenceuse « se sentait humiliée », elle a également affirmé qu’elle avait été forcée de s’excuser

C’est via son compte TikTok que l’expert a évoqué la vidéo controversée YosStop :

« C’est clair qu’elle lit, mais surtout qu’elle a été obligée de s’excuser, ce n’est pas une condamnation »

Maryfer Seigle

Centeno a déclaré que YosStop « n’est pas né, mais se conforme pleinement à ce qui a été convenu car c’était la condition pour sortir de prison ».

« Pourquoi lis-tu ? Cette femme doit suivre pleinement quoi que ce soit », a expliqué Maryfer Centeno.

Le graphologue a assuré que YosStop s’était senti désolé lors de l’enregistrement de la vidéo :

« Remarquez comme il a un léger sourcil levé, ce qui nous parle de défi ; sa posture est voûtée car elle se sent humiliée, honteuse »

Maryfer Seigle

Maryfer a également parlé du ton de YosStop, notant que le mélange des mots, comme elle l’a fait dans l’audiovisuel, indique qu’elle voulait mettre fin aux excuses.

« Le ton de voix qu’il utilise est plus bas que d’habitude, c’est un ton de voix plus doux. Elle ne veut plus se battre, elle est très fatiguée et elle accepte sa culpabilité »

Maryfer Seigle

«Parfois, il semble qu’il traîne la voix, synonyme de honte et souhaite que cela se produise le plus rapidement possible. Que ces excuses publiques aillent vite », a ajouté Maryfer Centeno.

Il a assuré que YosStop était tendu et plein d’impuissance, de douleur, et a souligné l’humiliation du youtuber.

« Le serrement des lèvres, avec une grande tension, ça fait vraiment mal de dire chacun de ces mots. Les prononcer est une chose douloureuse. Ils remarquent à quelle vitesse il le dit et aussi avec honte, avec honte », a déclaré Maryfer Centeno.

« Il est presque immobile, très peu de mouvement du corps parle non seulement de tension mais aussi d’impuissance. Pourquoi ça bouge à peine ? Vous avez deux options : vous êtes très en colère ou vous avez une grande maîtrise de vous-même en ce moment. Quand il dit ‘Bouchons, je l’ai arrosé’ là il nous regarde, genre ‘Je suis d’accord, j’avais tort’, il est sincère quand il le dit »

Source : SDP