La grave erreur que nous commettons presque tous lors de la conservation des œufs au réfrigérateur | La vie

Retirez les cartons et placez-les sur la porte du réfrigérateur dans les supports correspondants. C’est ainsi que nous gardons tous nos œufs lorsque nous arrivons du supermarché, un geste très simple dans lequel nous commettons sans le savoir deux graves erreurs.

Bien que dans les magasins et les supermarchés on les trouve à température ambiante, tous les experts en sécurité alimentaire Ils recommandent qu’une fois rentrés à la maison, nous gardions les œufs au réfrigérateur.

Mais ce n’est pas tout, la façon dont nous les stockons et l’endroit dans le réfrigérateur où nous le faisons sont de la plus haute importance, et c’est là que la plupart d’entre nous commettons des erreurs.

L’endroit où l’on laisse les œufs au réfrigérateur peut sembler sans importance, cependant, ce n’est pas le cas, les placer au bon endroit peut affecter leur saveur et le temps maximum de leur consommation, qui peut même prendre jusqu’à cinq semaines si nous le faisons. correctement.

Peu importe le type d’œuf ou sa couleur : marron, blanc, fermier ou même les œufs de leurs propres poules, il n’y a qu’un seul endroit idéal pour conserver les œufs au frigo, et je vous dis que ce n’est pas la porte comme nous le faisons tous. .

Tous les réfrigérateurs incluent le porte-œufs typique qui s’intègre parfaitement sur les étagères de la porte, un détail de la part des fabricants qui nous fait duper toute notre vie.

La porte du réfrigérateur est en fait la partie la plus chaude du réfrigérateur. et c’est aussi celui qui subit les plus grands changements de température tout au long de la journée.

Considérant que la température idéale pour garder un œuf au frais est inférieure à 5 degrés, conserver les œufs dans la porte ne semble pas être une bonne idée.

A chaque ouverture ou fermeture de la porte du réfrigérateur, les œufs recevront un souffle d’air chaud qui provoque une élévation de température, favorisant la prolifération des bactéries.

L’endroit idéal pour mettre les œufs est les étagères du milieu ou du bas du réfrigérateurSi c’est à l’arrière, tant mieux, car ce sont les zones où la température est la plus stable.

Une autre grave erreur que nous commettons tous lors de la conservation des œufs au réfrigérateur est de se débarrasser du carton qui les protège. Idéalement, conservez-les toujours dans leur emballage d’origine.

L’œuf est un aliment riche en nutriments, mais la façon dont vous le préparez peut affecter son profil nutritionnel. C’est la façon la plus saine de cuire les œufs.

Bien que vous ne deviez pas le jeter car il présente de nombreux avantages et utilisations étonnants, la coquille est très poreuse donc garder les œufs dans leur boîte en carton d’origine les empêche d’absorber d’autres odeurs du réfrigérateur, en plus de la perte de dioxyde de carbone et d’humidité

Mais pas seulement cela, les boîtes maintiennent les œufs dans la bonne position avec le jaune loin de la poche d’air qui se crée dans la partie supérieure de la coquille, ce qui les aide à rester en parfait état de consommation plus longtemps. , et les protègent contre les accidents rupture.