La gravité quantique serait cachée dans les trous noirs

13/09/2021 à 08:00 CEST

Des astronomes britanniques ont découvert que les trous noirs peuvent devenir la porte d’entrée de la gravité quantique, considérée comme le Saint Graal de la nouvelle physique.

Ils ont vérifié que les trous noirs sont des systèmes thermodynamiques plus complexes qu’on ne le pensait : ils émettent non seulement un rayonnement thermique, mais aussi une pression sur l’environnement qui émane de la gravité quantique cachée à l’intérieur d’eux.

Cette constatation confirmerait que les trous noirs sont l’endroit idéal pour résoudre l’un des problèmes les plus persistants de la physique : comment le Big Bang est né, le grand moment cosmique qui a donné naissance à l’univers entier.

Ni la théorie quantique ni la relativité n’ont été suffisantes pour décrire ce qui s’est passé alors, en raison d’une difficulté intrinsèque aux deux corps de connaissances.

Alors que la théorie de la relativité générale décrit la gravité et, par conséquent, le monde des objets, des planètes et des galaxies, la physique quantique décrit le monde paradoxal des atomes et des particules élémentaires. Jusqu’à présent, ces deux mondes restent théoriquement inconciliables l’un avec l’autre.

mérite de la question

Les deux théories sont cohérentes dans leurs domaines respectifs, mais, lorsque nous analysons les processus cosmiques à des échelles extrêmes, qu'elles soient infiniment petites ou grandes, nous ne sommes pas parvenus à articuler une théorie qui englobe les deux approches, capable d'expliquer, par exemple, comment le Big s'est produit.

Selon la théorie de la relativité générale d’Einstein, la gravité d’un trou noir est si intense que rien ne peut s’échapper de son intérieur. Mais expliquer ce qui se passe à l’intérieur d’un trou noir en utilisant la théorie quantique est quelque chose de beaucoup plus complexe.

Dans les années 1970, Stephen Hawking a essayé de décrire la matière dans et autour des trous noirs en utilisant la théorie quantique, mais est tombé sur la gravité : il ne pouvait la décrire qu’avec la théorie classique d’Einstein.

Si nous voulons aller au fond de la naissance de l’univers, nous devons considérer la gravité comme un phénomène quantique, mais les perspectives de le tester directement sont minces : nous aurions besoin d’un accélérateur de particules de la taille de la Voie lactée pour y parvenir & mldr; ou accéder à l’intérieur d’un trou noir.

Quelque chose ne va pas

C'est ici que la découverte des astronomes britanniques est valorisée. Cela a eu lieu en décembre dernier lorsque Xavier Calmet et Folkert Kuipers, tous deux de l'Université du Sussex au Royaume-Uni, ont examiné les équations qui déterminaient l'énergie disponible pour les trous noirs.

Puis ils se sont rendu compte que quelque chose n’allait pas : il y avait un facteur dans l’équation qui ne pouvait correspondre qu’à la pression provenant d’un trou noir.

Cela signifie que le trou noir émet non seulement un rayonnement thermique, comme l’avait suggéré Hawking, mais exerce également une pression associée sur son environnement, le tout à la suite de processus quantiques qui se déroulent à l’intérieur de lui.

Calmet souligne à cet égard dans une déclaration qu’à l’intérieur des trous noirs, dominés par la gravité, il peut y avoir une singularité dans laquelle les lois de la physique sont diluées.

Repaire de la gravité quantique

C'est le moment où gravitation et dynamique quantique coexistent apparemment en harmonie : lLa gravité quantique serait cachée au plus profond des trous noirs et exercerait une pression sur les trous noirs.

Pour cette raison, les deux chercheurs pensent que les trous noirs sont idéaux pour étudier l’unification de la théorie de la gravité, de la relativité générale et de la physique quantique, et même pour déterminer la théorie de la gravité quantique, selon laquelle l’espace est composé d’atomes encore inconnus.

Un problème fondamental avec toutes les approches de la gravité quantique réside dans la réconciliation des échelles de l’espace atomique avec les dimensions de l’Univers.

L’enjeu est de décrire comment l’espace de l’Univers évolue à partir de particules élémentaires. La nouvelle recherche suggère que les trous noirs pourraient peut-être élucider ce mystère pour nous.

Pas en avant

Dans ce sens, des travaux sont déjà menés sur différents fronts, dans le but d'atteindre un théorie quantique de la gravitation cela ne contredit pas la relativité des objets macroscopiques, ni les comportements quantiques des particules élémentaires.

Le point de départ est certains effets quantiques associés aux trous noirs, qui indiquent une analogie entre les lois de la thermodynamique et certaines des propriétés de ces mystérieuses régions de l’espace.

L’une des hypothèses sur lesquelles nous travaillons depuis au moins une décennie est que, tant la gravité comme l’espace-temps lui-même, peut provenir de l’intrication quantique, cette étrange propriété des particules élémentaires qui leur permet de partager instantanément des informations, même si elles sont très éloignées.

Monika Schleier-Smith, professeure à l’Université de Stanford, espère produire dans son laboratoire de Palo Alto, grâce à l’intrication quantique, quelque chose qui ressemble et agit comme l’espace-temps prédit par la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein, rapporte Quanta.

Dernière frontière?

Son objectif est de construire un simulateur quantique composé d'atomes refroidis par laser pour simuler ce qui arrive à l'information quantique à l'intérieur des trous noirs et éventuellement découvrir la cachette de la gravité quantique.

Son travail peut aussi devenir la porte pour tester une autre hypothèse qui hante les physiciens : que l’espace-temps n’est pas le niveau ultime de la nature, mais résulte d’un mécanisme sous-jacent qui n’est ni spatial ni temporel, dont les trous noirs pourraient avoir la réponse & mldr; dans un laboratoire.

Référence

Corrections gravitationnelles quantiques de l'entropie d'un trou noir de Schwarzschild. Xavier Calmet et Folkert Kuipers. Phys. Rev. D 104, 066012, 9 septembre 2021. DOI : https : //doi.org/10.1103/PhysRevD.104.066012

Photo du haut : Instituto de Astrofísica de Andalucía.