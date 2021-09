La Grèce jette un câble à l’Espagne

08/09/2021 à 23:35 CEST

L’équipe espagnole de football dépend à nouveau d’elle-même pour participer à la Coupe du monde Qatar 2022 après les résultats d’hier dans le groupe B. L’Espagne, malgré des souffrances plus importantes que prévu, n’a pas échoué au Kosovo (0-2) et la Suède a succombé à Athènes. contre la Grèce (2-1). Journée ronde pour le groupe de Luis Enrique Martínez, bien que la Roja ait joué avec le feu en concédant trop d’occasions de marquer à son rival et en ne tressant pas son jeu associatif caractéristique.

L’Espagne a commencé à faire ses devoirs en première mi-temps avec le but de Pablo Fornals à la 32e minute, après une passe décisive de Morata. Déjà en seconde, et après plusieurs frayeurs, Ferran Torres a condamné avec 0-2, un but qui a dû être validé par la VAR. A Athènes, Grèce prêté main forte à l’Espagne avec sa victoire sur la Suède avec des buts de Bakasetas et Pavilidis. Finalement, l’équipe nordique a réagi, même si cela n’a pas suffi Quaison à 80 minutes.

De toute façon, L’Espagne va désormais jouer avec la pression pour ne pas échouer. Et il devra passer par deux procès par le feu : le premier, le 11 novembre à Athènes contre la Grèce et, le second, trois jours plus tard, le 14, dans l’Etat de La Cartuja contre la Suède.

Si La Roja additionne les six points, elle comptera 19 unités et la Suède, tant qu’ils perdront contre l’Espagne, atteindront un maximum de 18. L’équipe d’Andersson recevra le Kosovo en Suède le 9 octobre et la Grèce le 12, puis elle se déplacera en Géorgie (11 novembre) et clôturera la phase de qualification en Séville contre l’Espagne. Et attention à la Grèce, qui peut désormais aspirer à disputer les play-offs…