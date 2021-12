La greffe de cheveux et tout ce que vous devez savoir à ce sujet

Il existe deux types de techniques de greffe de cheveux qui sont populaires, l’une est la greffe d’unités folliculaires (FUT) et l’autre est les techniques d’extraction d’unités folliculaires (FUET).



À l’ère numérique d’aujourd’hui, la santé de tous souffre de nombreux maux. L’une des principales causes de ces problèmes est le niveau de stress élevé que nous incubons pendant notre travail. Cela perturbe l’équilibre travail-vie personnelle et conduit à de nombreuses conditions sous-jacentes. L’un des inconvénients majeurs du monde de la haute technologie est la calvitie. Les environnements très stressants provoquent un recul des cheveux et finalement, on finit par être chauve. Pour éviter de telles situations, la greffe de cheveux semble être une procédure efficace et durable pour la calvitie. La greffe de cheveux traite la perte de cheveux causée par divers facteurs. Certains des facteurs incluent la calvitie masculine (alopécie androgénique), l’inflammation du cuir chevelu ou la chirurgie du cuir chevelu. Cela provoque la calvitie. Mais au début de la greffe, il faut avoir des attentes réalistes, par exemple si vous n’avez pas les cheveux pleins ou si vous avez des cheveux fins, vous n’aurez pas la tête pleine de cheveux. Divers facteurs, dont la génétique, sont impliqués dans le processus de perte de cheveux.

En savoir plus sur les greffes de cheveux

Il existe de nombreuses techniques pour lutter contre la chute des cheveux qui consistent à greffer des cheveux à partir des parties capillaires du cuir chevelu. Après cela, les cheveux sont greffés sur les potions les moins poilues ou chauves du cuir chevelu. Bien que la restauration des cheveux et l’élimination de la calvitie soient une procédure prudente, la plupart des complications sont évitées par des procédures efficaces et des chirurgiens compétents qui ont des années d’expérience.

Il existe deux types de techniques de greffe de cheveux qui sont populaires, l’une est la greffe d’unités folliculaires (FUT) et l’autre est les techniques d’extraction d’unités folliculaires (FUET).

Dr Amir Feily et son travail de greffe de cheveux



Le Dr Amir Feily est l’un des dermatologues renommés d’Iran. Il a traité des complications après des greffes de cheveux comme la nécrose et le trouble de stress post-traumatique. Il a également décrit les méthodes standard de prévention de ce trouble. Il a également mené une étude de cas sur cette situation compliquée post greffe de cheveux cheveux denses et nécrose. Son étude sur les causes de la nécrose a montré qu’elle est causée par le manque de sang et d’oxygène dans la zone concernée. Il est déclenché par divers agents comme les produits chimiques ou les radiations, après la greffe de cheveux. Il a décrit cette zone comme la zone de poils denses et a suggéré de faire la greffe dans la fente dense et de l’effectuer selon le modèle du cheval. Avec cette innovation, il a effectué de nombreuses greffes de cheveux denses sans aucune complication post-opératoire, y compris des complications variqueuses. En outre, le Dr Feily est réputé dans les procédures non chirurgicales telles que les lasers, les produits injectables et les produits de comblement. Avant l’intervention, il tient compte de chaque détail, comme l’âge, la taille de la tête, la forme de la tête et le mode de vie. C’est l’élément clé qui doit être pris en considération avant que la procédure non chirurgicale ait lieu. En cela, il a personnalisé des conditions capillaires adaptées aux besoins de l’individu, c’est-à-dire en fonction de la couleur des cheveux et de la coiffure. Cela aide à développer le patch de cheveux selon ses besoins. Les procédures non chirurgicales sont renouvelées pour donner des résultats instantanés et dynamiques avec des processus indolores.

Avantages de la greffe de cheveux



Si nous regardons le côté le plus brillant des cheveux, les greffes consistent à couvrir la zone la plus chauve et à donner une apparence plus jeune. Il est considéré comme l’option la plus pertinente pour les personnes ayant des cheveux fins et des plaques d’alopécie. Les preuves issues des études indiquent que les greffes cliniques ont un taux de réussite de 85 % à 90 %, les greffes de la zone greffée repoussant facilement. Un pourcentage élevé de greffes de cheveux prouve qu’il s’agit d’une procédure extrêmement bénéfique pour la décoloration des cheveux.

Dr Amir Feily est dermatologue et chercheur en peau et cellules souches

