La Grenade nomme le fondateur de TRON, Justin Sun, ambassadeur de l’OMC

Justin Sun a été nommé ambassadeur de l’OMC par le gouvernement de la Grenade. Il sera basé à Genève, a indiqué Invezz dans un communiqué de presse. Justin Sun est une figure de proue dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies, mieux connu comme le fondateur de TRON (TRX / USD), l’une des plateformes de blockchain les plus importantes et les plus populaires au monde.

Justin Sun est passionné par l’histoire et la politique.

La passion de Sun pour rendre la blockchain et la technologie financière accessibles à tous a conduit à la création de l’écosystème TRON, c’est ce que nous savons. Ce que peu de gens savent, c’est qu’il s’est toujours intéressé à l’histoire, aux problèmes socio-politiques et aux affaires internationales, depuis son enfance. Sa curiosité dans ces domaines l’a amené à se spécialiser en histoire à l’Université de Pékin, où il a obtenu son diplôme en tête de sa classe. Il a ensuite obtenu une maîtrise en sciences sociales de l’Université de Pennsylvanie.

Sun a commenté la citation :

C’est un véritable honneur d’être ambassadeur auprès de l’OMC à Grenade. J’attends avec impatience l’opportunité de représenter la Grenade et de travailler avec les dirigeants de l’OMC pour revitaliser le commerce mondial de diverses manières, en particulier le développement d’une économie numérique forte à l’échelle internationale.

Le rendez-vous arrive à des moments incertains

Sun a été nommé ambassadeur auprès de l’OMC alors que le monde continue de lutter contre la pandémie de Covid-19. L’OMC a prédit que le déclin du commerce mondial dépassera le précédent, qui s’est produit à la suite de la récession mondiale de 2008-09. La pandémie devrait réduire le commerce des marchandises d’au moins 13 % et jusqu’à 32 %.

une bouffée d’air frais

La compréhension approfondie de Sun de l’industrie de la blockchain sera une bouffée d’air frais dans l’économie régionale. La Grenade est un membre clé de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), du Marché et de l’économie uniques de la CARICOM (CSME) et de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECS). La fermeture de l’industrie du voyage causée par la pandémie a le plus durement touché la Grenade et la CARICOM.

