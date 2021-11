La grève de Morata assure la place de l’Espagne en Coupe du monde

L’Espagne a confirmé sa place à la Coupe du monde 2022 au Qatar après avoir remporté une courte victoire 1-0 sur la Suède dimanche à La Cartuja grâce à une frappe tardive du remplaçant Alvaro Morata.

Le trio barcelonais Sergio Busquets, Gavi et Jordi Alba a tous commencé pour l’Espagne alors que Luis Enrique a apporté six changements à l’équipe qui a battu la Grèce la dernière fois.

Les hôtes ont dominé les premiers échanges mais n’avaient rien à montrer à part un appel plein d’espoir pour un penalty après la défaite de Dani Olmo.

Pourtant, nous avons également eu le plaisir de voir Gavi se sentir à nouveau complètement à l’aise sur la scène internationale au début.

L’Espagne a ensuite reçu un véritable avertissement lorsqu’Emil Forsberg a couru depuis la ligne médiane et a écrasé un tir qui a volé juste à côté du poteau.

L’équipe de Luis Enrique a continué à voir beaucoup de possession de balle, mais c’est la Suède qui s’est à nouveau rapprochée de Forsberg qui a décoché un autre tir juste à côté cinq minutes avant la mi-temps.

La Suède aurait également dû marquer juste après la mi-temps. Une passe terrible de Cesar Azpilicueta est allée directement à Viktor Claesson. Le ballon a été poussé vers Alexander Isak qui a réussi un effort juste au-dessus de la barre.

L’Espagne a changé les choses à l’heure avec Alvaro Morata et Rodrigo Moreno remplaçant Raul de Tomas et Pablo Sarabia à la recherche d’un but qui écarterait la Suède.

Morata a finalement été l’homme à sortir de l’impasse avec seulement cinq minutes à jouer. Un tir féroce de Dani Olmo a été renversé sur la barre transversale par le gardien Robin Olsen et est tombé gentiment sur Morata pour prendre une touche puis s’insérer dans le filet.