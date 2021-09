La grève de Twitch a-t-elle fonctionné ? Nous avons déjà les chiffres | Jeux

in

Quelque chose de très important une fois les boycotts et les grèves terminés, c’est de voir s’ils ont eu un impact, car c’est la seule chose qui peut faire la différence. Nous avons maintenant les rapports de Twitch et il semble que nous parlions d’un succès.

Mercredi, nous vous avons annoncé que la communauté Twitch, ou une grande partie de celle-ci, s’était réunie pour boycotter la plateforme violette (la plus réussie du moment) en raison de revendications qui n’avaient pas été entendues.

Ce boycott a pris la forme d’une grève, le grand outil du travailleur pour se plaindre notoirement, et la raison en était les raids de la haine et de l’absence de défense que des milliers de streamers appartenant à des groupes minoritaires ont ressenti.

Ainsi, le 1er septembre sous le hagstag #ADayOffTwitch, les créateurs ont fait un black-out qui a duré 24h. Bien sûr, comme il s’agissait d’une grève volontaire, tout le monde ne l’a pas suivie. Et jusqu’à hier, sa répercussion était un mystère.

Désormais, grâce aux rapports de différentes pages spécialisées dans la surveillance et les audiences de Twitch, nous avons déjà des chiffres concrets sur le degré de succès de la revendication. Et ce n’était pas mal du tout, on l’avait déjà anticipé.

À midi le 1er septembre, les téléspectateurs de Twitch avaient vu environ 500 000 heures de diffusion de moins que la veille et environ 50 000 chaînes actives de moins.

Concrètement, mercredi dernier était le troisième jour le plus bas de l’année en audience sur Twitch, ce qui est un exploit compte tenu de la tendance croissante des derniers mois.

Bien que l’on ne connaisse pas le nombre de téléspectateurs qui ont rejoint la grève (même s’il devait y en avoir beaucoup avec cette réduction d’un demi-million d’heures vues), ce que nous savons, c’est que 50 000 créateurs l’ont soutenu (y compris Ibai), un nombre record pour un acte de protestation sur la plate-forme.

C’est maintenant au tour de Twitch, qui, bien qu’ayant publié qu’il soutenait la décision des streamers, n’a pas pris de mesures concrètes pour lutter contre la haine et la toxicité de la plateforme, qui a grandi autant que l’audience. La question est maintenant : la grève deviendra-t-elle des événements concrets ?