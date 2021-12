La grève des banques se poursuit pour le deuxième jour ; les services à travers le pays ont frappé

Vendredi, les volets des succursales dans de nombreuses régions du pays étaient fermés à la suite de l’appel à la grève lancé par le United Forum of Bank Union (UFBU), un organisme qui chapeaute neuf syndicats bancaires, dont la All India Bank Officers’ Confederation (AIBOC), All India Bank Association des employés (AIBEA) et Organisation nationale des employés de banque (NOBW).

Des lakhs d’employés des banques du secteur public ont également poursuivi leur grève le deuxième jour de vendredi pour protester contre le projet de privatisation des banques par le gouvernement ayant un impact sur le fonctionnement normal à travers le pays.

En conséquence, les services tels que les dépôts et les retraits dans les succursales, la compensation des chèques et les approbations de prêts restent paralysés en raison de la grève de deux jours se terminant plus tard dans la journée.

Les prêteurs du secteur public, y compris la State Bank of India, avaient informé les clients que les services dans leurs succursales pourraient être affectés en raison de la grève. Cependant, le secteur privé, en particulier les prêteurs privés de nouvelle génération, comme HDFC Bank, ICICI Bank et Kotak Mahindra Bank, fonctionnent comme d’habitude.

La grève est contre la décision du gouvernement de privatiser les banques du secteur public qui ont joué un rôle vital dans l’édification de la nation, a déclaré le secrétaire général de l’AIBEA, CH Venkatachalam. Le secrétaire général de l’AIBOC, Soumya Dutta, a déclaré qu’environ 7 lakh à travers le pays participaient à la grève de deux jours.

Dans le budget de l’Union présenté en février, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait annoncé la privatisation de deux banques du secteur public (PSB) dans le cadre de son plan de désinvestissement.

Pour faciliter la privatisation, le gouvernement a inscrit le projet de loi sur les lois bancaires (amendement) de 2021, en vue de son introduction et de son adoption au cours de la session en cours du Parlement. Le gouvernement a déjà privatisé IDBI Bank en vendant sa participation majoritaire dans le prêteur à LIC en 2019 et a fusionné 14 banques du secteur public au cours des quatre dernières années.

