La grève des transporteurs retarde les opérations au chantier de recyclage des navires d’Alang à Bhavnagar, dans le Gujarat

in

Dans le sillage de l’augmentation des prix des carburants, les transporteurs ont demandé une augmentation des tarifs de transport d’au moins 10 %. Ils ont également exigé que les frais de chargement de 100 Rs par tonne, qui sont supportés par les transporteurs, soient supprimés.

Les activités du chantier de recyclage de navires d’Alang dans le district de Bhavnagar, dans le Gujarat, sont à l’arrêt depuis plus de deux semaines, les transporteurs travaillant avec les démolisseurs de navires étant en grève depuis 21 jours pour des frais de chargement et de transport.

Des piles de ferraille se sont accumulées dans les unités de démolition des navires. Ramesh Mendpara, vice-président de l’Alang Ship Recycling Association, a déclaré : « Nous avons été contraints de fermer toutes les activités liées au recyclage des navires au cours des quinze derniers jours en raison de la grève des transporteurs. Il n’y a pas de preneurs de ferraille. Les unités de recyclage des navires ne sont pas en mesure d’honorer les commandes en attente d’acier et d’autres matériaux extraits des navires brisés. »

Dans le sillage de l’augmentation des prix des carburants, les transporteurs ont demandé une augmentation des tarifs de transport d’au moins 10 %. Ils ont également exigé que les frais de chargement de 100 Rs par tonne, qui sont supportés par les transporteurs, soient supprimés.

Plus de 50 % des ferrailles sont achetées par près de 100 laminoirs de la ville de Sihor, à environ 65 km du chantier d’Alang. Traditionnellement, les frais de transport sont supportés par les acheteurs de ferraille. Par conséquent, les démolisseurs de navires ont impliqué les responsables des associations de laminoirs pour régler les problèmes avec les transporteurs.

« Notre association a assuré les transporteurs d’accepter leurs demandes. Nous avons demandé au collecteur de Bhavnagar d’intervenir car des milliers de MPME dépendent uniquement du chantier de recyclage des navires d’Alang à travers le Gujarat », a déclaré Haresh Parmar, secrétaire de l’Association de recyclage des navires d’Alang.

L’industrie du recyclage des navires au Gujarat a traversé de nombreux hauts et bas suite à l’épidémie de Covid-19. Plus de 150 unités de recyclage sont restées fermées pendant le premier verrouillage pendant près de trois mois l’année dernière. Même pendant la deuxième vague, l’industrie a été forcée de fermer ses opérations en raison du manque d’oxygène, qui est essentiel pour couper les métaux lourds utilisés pour construire des navires.

En outre, l’industrie connaît également une pénurie de main-d’œuvre car un grand nombre de travailleurs migrants sont retournés dans leur pays d’origine en raison de la pandémie. Plus de 15 000 travailleurs sont employés directement à Alang et plus de 50 000 obtiennent un emploi indirect dans les activités de recyclage post-navire.

La grève des transporteurs est survenue à un moment où les activités de recyclage des navires à Alang sont sur le point d’atteindre le niveau d’avant la pandémie. Plus de 70 navires du monde entier sont arrivés au chantier pour être démantelés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.