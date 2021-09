La grève d’Odegaard soulève Arsenal alors que Burnley ne peut pas célébrer le nouvel accord avec Dyche

Le but de Martin Odegaard en première mi-temps a été suffisant pour permettre à Arsenal de remporter sa deuxième victoire de la saison avec une victoire 1-0 sur Burnley à Turf Moor.

Le Norvégien a frappé un joli coup franc du bord de la surface pour donner un coup de pouce à Mikel Arteta. Burnley était pauvre et avait besoin de l’introduction de Maxwell Cornet pour leur donner vie. Mais ils n’ont pas pu trouver de passage et n’ont eu qu’un seul point ce trimestre.

Sean Dyche a promis son avenir au club plus tôt cette semaine, admettant qu’il n’avait « aucune hésitation » à accepter un nouveau contrat. Et il est resté avec le même onze de départ qui a perdu contre Everton lundi soir.

Mais Arteta a apporté quelques changements du côté qui s’occupait de Norwich. Emile Smith Rowe et Thomas Partey ont remplacé Sambi Lokonga et Ainsley Maitland-Niles.

Les Gunners cherchaient à tirer parti de leur première victoire de la campagne et ils ont commencé brillamment avec des passes nettes et précises. Et ce sont les visiteurs qui se sont créés la première occasion sur six minutes.

Odegaard a joué Kieran Tierney et son centre a trouvé Nicolas Pepe. L’Ivoirien a eu deux morsures à la cerise mais Nick Pope a maintenu le niveau de score.

Burnley a répondu dans un style traditionnel, la longue balle de Pope trouvant Ashley Barnes, dont la volée a traversé la barre. Et leur première chance a semblé inspirer l’équipe locale, qui a continué à faire pression sur l’arrière-garde d’Arsenal.

Barnes aurait dû faire mieux à la 14e minute alors que sa tête précipitée du centre d’Ashley Westwood s’est envolée loin de la cible. Le joueur de 31 ans a ensuite été condamné après que son bras a frappé Tierney au visage.

Le jeu commençait à s’enliser et avait besoin d’un but. Les Gunners en ont dûment fourni un à la demi-heure.

Westwood a été condamné pour avoir fait trébucher Bukayo Saka au bord de la surface de Burnley. Odegaard a intensifié et a frappé le coup franc parfaitement sur le mur et dans le fond des filets.

La réponse de Burnley a été de revenir à la frappe, avec plusieurs longues balles. Et la défense des Gunners a dû agir rapidement pour empêcher Barnes de se faire tirer dessus alors que la mi-temps touchait à sa fin.

L’équipe de Mikel Arteta était égale à tout ce qui leur a été lancé au cours des 45 premières minutes. Et ils étaient presque deux buts au bon sur le coup de la mi-temps alors que Smith Rowe a explosé à bout portant.

Burnley est sorti du vestiaire avec détermination et a forcé Aaron Ramsdale à effectuer un arrêt précoce. Le tir initial de Johann Berg Gudmundsson a été noirci mais le gardien a été rappelé à l’action sur la volée de Westwood.

Smith Rowe a ensuite perdu une chance inouïe de doubler l’avance des Gunners. Un jeu de construction précis a vu le jeune en tête-à-tête avec Pope, mais un tir faible a été facilement géré.

La signature d’un disque fait s’incliner Burnley

Juste avant l’heure de jeu, Barnes et Gudmundsson ont laissé la place à Matej Vydra et Cornet, le recordman. Et l’Ivoirien n’était sur la pelouse que depuis trois minutes avant de profiter de sa première occasion.

La paume tendue de Ramsdale a contrecarré ce qui aurait été un objectif populaire. La présence de l’Africain a soulevé Burnley et a donné vie au jeu.

Aubameyang a ensuite relâché Pepe dans la zone de Burnley et son tir a forcé Pope à effectuer une sauvegarde intelligente.

Les hommes de Dyche ont écopé d’un penalty à la 70e minute lorsque Ramsdale a semblé entrer en contact avec Vydra après une mauvaise passe en retrait de Ben White. Cependant, l’arbitre Anthony Taylor est revenu sur sa décision après avoir regardé le moniteur au bord du terrain.

Le chef des Clarets était loin d’être amusé dans le domaine technique et il a ensuite regardé ses charges lutter pour briser Arsenal.

Ils ont mis la pression pendant les dernières minutes. Cornet a fouetté un centre pour le remplaçant Jay Rodriguez juste à la mort. Mais, encore une fois, l’effort n’a pas réussi à troubler le gardien.

Le résultat signifie des victoires consécutives 1-0 pour les Londoniens du nord. Ils ne sont pas encore au top de leur forme mais prendront les trois points et passeront à autre chose.