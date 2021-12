La Grid Watch 1st Gen donne un meilleur aperçu de la première Apple Watch

Bien que l’Apple Watch d’origine n’ait peut-être pas eu un impact aussi important que l’iPhone d’origine, elle a certainement eu un impact énorme sur le monde de la technologie en général. L’Apple Watch est toujours considérée comme la meilleure portable, maintenant à sa septième génération. Grid Studio propose un certain nombre de pièces qui célèbrent l’Apple Watch, mais aucune n’est peut-être aussi cool que la Grid Watch 1st Gen, qui présente le premier modèle Apple Watch.

Grid Studio n’est pas étranger à la célébration de l’histoire de la technologie. La société propose une vaste gamme de gadgets déconstruits, notamment l’iPhone d’origine, la Game Boy, le Samsung Galaxy S, etc. C’est vraiment un produit cool et un cadeau de vacances parfait pour l’amateur de technologie dans votre vie.

Conception Grid Watch 1ère génération

La Grid Watch 1st Gen ressemble aux autres pièces de Grid Studio. C’est-à-dire qu’il a un fond blanc, avec un cadre noir élégant. C’est un look élégant, et l’absence de trop de couleur lui donne non seulement une belle sensation minimaliste, mais signifie également qu’il devrait avoir fière allure dans n’importe quel environnement. Théoriquement, vous pouvez placer l’écran dans un autre cadre de la même taille, si vous le souhaitez, mais vous devez vous assurer qu’il maintient correctement le support avec les pièces collées dessus.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Bien sûr, la raison d’acheter ceci concerne moins le cadre que l’Apple Watch déconstruite. La Grid Watch 1st Gen offre un aperçu magnifiquement conçu des composants internes de l’Apple Watch, avec des étiquettes pour chaque composant.

Il est en fait assez intéressant de voir où l’Apple Watch a commencé et où elle en est maintenant. Depuis 2015, l’Apple Watch s’est dotée d’une gamme de nouveaux capteurs, d’un écran beaucoup plus grand et bien plus encore. Grid Studio n’offre pas encore de vues étendues sur les modèles Apple Watch au-delà de l’Apple Watch Series 1, mais il sera finalement intéressant de voir les différences entre le premier Apple Watch et les nouveaux modèles Apple Watch.

Le montage de la Grid Watch 1st Gen était relativement facile. L’écran a un certain nombre de crochets à l’arrière que vous pouvez utiliser pour le monter, même si vous devrez peut-être mesurer exactement où mettre les clous dans le mur.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Prix ​​et disponibilité de Grid Watch 1ère génération

La Grid Watch 1st Gen n’est pas trop chère, ce qui est bien. Il coûte 199 $, et une grande partie de ce prix est liée au fait que Grid Studio doit d’abord se procurer les appareils Apple Watch pour fabriquer le produit. C’est en fait un très bon prix pour ce qui est essentiellement un morceau de l’histoire de la technologie.

Au moment d’écrire ces lignes, la Grid Watch 1st Gen n’était pas disponible à l’achat, mais la Grid Watch 1, qui appartient à l’Apple Watch Series 1, est disponible. Et, il est disponible à 169 $ moins cher.

Conclusion

La Grid Watch 1st Gen est un excellent moyen d’obtenir un morceau bien conçu de l’histoire de la technologie dans votre maison. Peut-être encore mieux, c’est le fait qu’il constitue un excellent cadeau pour le fan de technologie de votre vie. Vous pouvez l’acheter pour vous-même ici.