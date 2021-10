La griffe de Willett à Dunhill Links et la récupération d’Arnaus (9e)

L’anglais Danny Willett, dans une journée inconfortable à cause du froid, de la pluie et du vent, il s’est placé avec un total de 202 coups (-14), après un troisième tour avec 66 (six sous le par), en tant que nouveau leader du Liens Alfred Dunhill, tournoi du circuit européen qui se déroule dans les champs écossais de la Old Course Saint Andrews, Carnoustie et Kingsbarns, avec un avantage de trois coups à un match de la fin, et avec l’Espagnol Adri Arnaus (67) à la neuvième place avec 207.

Willett, 33 ans, vainqueur de l’Augusta Masters en 2016, une semaine seulement après la venue au monde de son premier fils, avait débuté la journée à deux coups du leader de l’époque, son compatriote. Tyrrel Hatton, désormais deuxième du classement, après avoir réalisé un 71 (-1). Mais Willett, né à Sheffield, contrairement au récent représentant européen à la Ryder Cup, et tous deux évoluant sur le parcours de St. Andrews, n’a pas échoué.

Il a présenté une très belle carte avec 66 coups, résultat de six birdies et sans échec, qui l’ont amené à affronter le dernier tour au sommet et à la recherche de ce qui pourrait être son huitième triomphe sur le Tour européen. Sa dernière victoire date du 22 septembre 2019, lorsqu’il s’est imposé dans le championnat BMW PGA, au terme d’un duel final passionnant avec les Espagnols. Jon Rahm.

De plus, Willett a eu l’aide finale de son compatriote Daniel Gavin, qui était parti en deuxième position, qui au troisième tour menait même, mais qui a connu les trois derniers trous désastreux : bogey-double bogey-double bogey. Il a signé une finale de 71, jouant à Kingsbarns, ce qui l’a amené à la sixième place partagée, à quatre tirs de la tête.

La deuxième place est partagée par Richard Bland, avec 64 (-8) ce samedi, Hatton, John Murphy et Shane Lowry, tous trois derrière Willet.

Curieusement, les cinq premiers du classement se sont disputés ce samedi sur le parcours de St. Andrews, où dimanche, comme c’est la tradition, ceux qui ont fait la coupe clôtureront le tournoi et le champion sera décidé.

Le meilleur Espagnol est encore une fois Adri Arnaus, co-leader après la première journée et qui avec un 67 (-5) à Kingsbarns a riposté pour la mauvaise journée de vendredi. Il a commencé avec un bogey, mais a ensuite fait demi-tour avec deux oiselets dans les neuf premières secondes, et un aigle et deux autres oiselets dans les neuf premières secondes. Partagez la neuvième place, à cinq coups du leader.

Adrián Otaegui est passé à 70, pour un total de 210 (-6) ; Álvaro Quirós a fait 69 pour 211 (-5) ; Et Jorge Campillo a également signé 69, mais son cumul est de 212.