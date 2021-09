La grille de F1 en 2022, presque définie

16/09/2021 à 12:21 CEST

Après ce matin, Aston Martin a officialisé le renouvellement de Sebastian Vettel et Lance Stroll pour la saison prochaine, la grille de Formule 1 en 2022 est pratiquement définie, avec des pilotes et des contrats déjà conclus et seulement quelques doutes dans Alfa Romeo et Haas. La nouvelle ère de la F1 débutera avec de nombreux changements dans la réglementation mais avec suffisamment de stabilité en termes de pilotes. Il s’en va Kimi Raikkonen, qui sera remplacé par Valtteri Bottas, tandis que le Finlandais laisse le volant de la Mercedes pour George Russell et Alex Albon revient à la Coupe du monde pour soulager les Britanniques à Williams. Pour le reste, pas de grande nouvelle.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Max Verstappen Ils avaient déjà leur position assurée depuis longtemps. Fernando Alonso renouvelé avec Alpine pour 2022tandis que Red Bull continuera d’avoir Perez pendant au moins un an. Lando Norris et Daniel Ricciardo Ils conduiront également pour McLaren. En mai 2021, Norris a signé un contrat pluriannuel, tandis que Ricciardo durera au moins deux ans.

Reste maintenant à savoir ce qui va arriver Giovinazzi, qui voit son siège chez Alfa Romeo menacé, avec de nombreuses options pour les Chinois Zhou. Et Haas doit également confirmer son tandem actuel. La formation américaine, parrainée par le père de Nikita labyrinthe, a déjà confirmé qu’il gardera le pilote russe controversé, qui ne veut même pas le voir en « peinture » Mick Schumacher. Reste à voir si l’équipe va de l’avant avec le fils de Michael Schumacher comme c’est votre souhait.

Pilotes et équipes pour F1 2022

Mercedes Lewis Hamilton (jusqu’en 2023) -George Russell (contrat pluriannuel)

Red Bull Max Verstappen (jusqu’en 2023) -Sergio Pérez (jusqu’en 2022)

McLaren Lando Norris (jusqu’en 2023*) – Daniel Ricciardo (jusqu’en 2023)

Aston Martin Sebastian Vettel (jusqu’en 2023) -Lance Stroll (jusqu’en 2022*)

Alpin Fernando Alonso (jusqu’en 2022*) – Esteban Ocon (jusqu’en 2024)

Ferrari Charles Leclerc (jusqu’en 2024) -Carlos Sainz (jusqu’en 2022)

AlphaTauri Pierre Gasly (jusqu’en 2022) – Yuki Tsunoda (jusqu’en 2022)

Alfa Romeo Valtteri Bottas (contrat pluriannuel)

Haas Nikita Mazepin (jusqu’en 2021*) – Mick Schumacher (jusqu’en 2021*)

Williams Nicholas Latifi (jusqu’en 2022*) – Alex Albon (jusqu’en 2022)

