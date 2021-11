La grille de Formule 1, complète d’ici 2022

16/11/2021 à 22:21 CET

La Coupe du monde est entrée dans sa phase décisive, avec trois grands prix à venir (Qatar, Arabie saoudite et Abu Dhabi) qui dictera le championnat le plus excitant de ces dernières années, avec Max Verstappen et Lewis Hamilton séparés actuellement de seulement 14 points. Mais pendant que la saison en cours est en cours d’élaboration, etla composition de la grille pour 2022 est terminée, après ce mardi Alfa Romeo a levé le dernier doute, confirmant le Guanyu Zhou chinois comme substitut du Antonio Giovinazzi. Le cavalier alpin sera le partenaire de Valtteri Bottas , qui à son tour laissera le volant Mercedes Georges Russel comme déjà annoncé en été.

Sept des dix équipes de Formule 1 ne changeront pas de pilote l’année prochaine, comme Mercedes et Alfa Romeo, Williams a également dû pourvoir le poste vacant de Russell avec Alex Albon, retour à la Coupe du monde après avoir perdu son siège chez Red Bull.

McLaren a été la première équipe à s’exprimer, renouvelant Lando Norris avec un contrat pluriannuel en mai. Alpine a confirmé fin août qu’elle affronterait le début d’une nouvelle ère avec Fernando Alonso et Esteban Ocon. Red Bull a décidé de faire confiance une année de plus à Sergio Pérez. Pierre Gasly, qui aspirait au poste mexicain, reste avec Yuki Tsunoda à la filiale AlphaTauri. Mi-septembre, Aston Martin a renouvelé Lance Stroll et Sebastian Vettel et quelques jours plus tard, Haas a prolongé son duo actuel avec Nikita Mazepin et Mick Schumacher.