La grille F1 2022 complète alors qu’Alfa Romeo annonce Guanyu Zhou

L’alignement des pilotes pour la saison de Formule 1 2022 est officiellement complet alors qu’Alfa Romeo a dévoilé Guanyu Zhou comme deuxième moitié de son équipe.

Zhou sera partenaire du pilote Mercedes sortant Valtteri Bottas et, en signant pour Alfa Romeo, deviendra le tout premier pilote chinois de Formule 1 à part entière.

Ancien pilote de l’académie chez Ferrari, Zhou a rejoint l’académie Renault en 2019 en tant que pilote de développement avant de passer au pilote d’essai en 2020.

Il est resté dans ce rôle pour la saison 2021 alors que Renault se relançait sous le nom d’Alpine et faisait sa première incursion en Formule 1 au Grand Prix d’Autriche, participant à la première séance d’essais.

Mais ces liens avec Alpine sont maintenant rompus après avoir été annoncés comme remplaçant d’Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo pour la campagne 2022.

« Je rêvais depuis mon plus jeune âge de grimper aussi haut que possible dans un sport qui me passionne et maintenant le rêve est devenu réalité », a déclaré Zhou.

« C’est un privilège pour moi de commencer ma carrière en Formule 1 avec une équipe emblématique, une équipe qui a introduit tant de jeunes talents dans la Formule 1 dans le passé.

« Maintenant, le rêve est réalité. Je me sens bien préparé pour l’immense défi de la Formule 1, le summum de mon sport, aux côtés d’un talent éprouvé de classe mondiale à Valtteri Bottas.

« Je souhaite remercier l’équipe Alfa Romeo Racing ORLEN pour cette opportunité.

« L’année prochaine, l’objectif sera d’apprendre le plus possible et le plus rapidement possible.

« Être le tout premier pilote chinois en Formule 1 est une percée dans l’histoire du sport automobile chinois. Je sais que beaucoup d’espoirs reposeront sur moi et, comme toujours, je considérerai cela comme une motivation pour devenir meilleur et accomplir plus.

Le destin de Giovinazzi en Formule 1 étant désormais scellé, il est désormais signalé comme le « fort favori » pour passer à Dragon Penske en Formule E.

L’alignement complet des pilotes de F1 pour la saison 2022 est le suivant :

Mercedes : Hamilton/Russell

Red Bull : Verstappen/Perez

Ferrari : Leclerc/Sainz

McLaren : Norris/Ricciardo

Alpin : Alonso/Ocon

Alpha Tauri : Gasly/Tsunoda

Aston Martin : Vettel/Promenade

Williams : Albon/Latifi

Alfa Romeo : Bottas/Zhou

Haas : Schumacher/Mazepin