La grippe aviaire qui tue des milliers d’oiseaux en Israël arrive en Espagne

01/07/2022

Le à 10h15 CET

Redaction

Le ministère de l’Agriculture a confirmé la détection du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1 dans plusieurs oiseaux sauvages retrouvés morts dans le fleuve Segre lors de son passage à Soses (Lleida), le premier dans le pays jusqu’à présent cette année.

C’est le même virus de la grippe aviaire qui a causé la mort massive d’oiseaux en Israël ces dernières semaines., dans ce que les autorités locales considèrent comme le pire coup porté à la faune dans l’histoire du pays.

Comme rapporté aux sources du ministère Efe, ce sont les agents ruraux de la Generalitat qui ont trouvé quatre cygnesCygnus olor) et une cigogne (Ciconia ciconia) morts dans la rivière à cause de cette maladie virale, dans le cadre des travaux d’observation du Programme national de surveillance de l’influenza aviaire en Espagne.

Cigogne commune | Pixabay

Une fois les écouvillons des oiseaux morts obtenus, ils ont été envoyés pour analyse au laboratoire IRTA-CReSA, où des résultats positifs ont été obtenus par PCR pour le sous-type H5 du virus.

Les résultats ont été confirmés au Laboratoire vétérinaire central (LCV) d’Algete (Madrid) et il a été déterminé que c’est une souche de IAAP H5N1.

Après confirmation, les agents ruraux de la Generalitat de Catalogne et de l’environnement du gouvernement d’Aragon ont intensifié “immédiatement & rdquor; la surveillance passive des oiseaux sauvages dans les environs de 10 kilomètres autour du foyer, en privilégiant les 3 premiers kilomètres.

Surveillance des élevages avicoles

Du ministère, ils assurent que il n’y a pas de fermes avicoles commerciales dans ces premiers kilomètres et que les contrôles des fermes situées dans le rayon de 10 kilomètres sont déjà en cours de révision afin de vérifier les mesures de biosécurité, informer les responsables des oiseaux du risque et de l’importance d’éviter tout contact avec les oiseaux sauvages, ainsi que de vérifier le stade clinique des animaux afin de détecter toute suspicion d’infection.

De même, d’Agriculture, ils indiquent que la découverte chez les oiseaux sauvages ne devrait pas impliquer de restrictions commerciales sur le mouvement des oiseaux vivants ou de leurs produits, « Maintenir à l’Espagne le statut officiellement indemne de grippe aviaire à déclaration obligatoire & rdquor ;.

Grues mortes en Israël | Cinquième force

Le sous-type H5N1 est prédominant dans la vague épizootique actuelle d’IAHP présente dans le nord et le centre de l’Europe, où du 1er août dernier au 27 décembre 2021, un total de 1 199 foyers ont été signalés dans 27 pays, 507 chez les volailles et 692 dans les autres -volaille (y compris sauvage).

A ce moment, et après avoir confirmé la présence du virus à Soses, « L’introduction et la circulation du virus de l’IAHP en Espagne peuvent être considérées comme très élevées. dans les zones à risque spécial et élevé dans les zones de surveillance spéciale & rdquor ;, il a donc été décidé d’assimiler les mesures de biosécurité à appliquer dans les zones à risque spécial du pays.

Par conséquent, à ce moment L’utilisation d’oiseaux des ordres Ansériformes et Charadriiformes comme leurres, l’élevage de canards et d’oies avec d’autres espèces de volailles, l’élevage de volailles en plein air, les réservoirs d’eau en plein air et la présence de volailles et autres oiseaux captifs dans les centres de rassemblement d’animaux.

Oiseaux morts dans une zone humide en Israël | Code gratuit

Du ministère, ils renforcent le message de la nécessité de renforcer les mesures de biosécurité, la surveillance passive et l’importance d’informer les vétérinaires officiels de toute suspicion de la maladie.

Catastrophe en Israël

En Israël, cette épidémie aviaire a déjà tué des milliers de grues sauvages et contraint les agriculteurs du pays à abattre des centaines de milliers de poulets. Les autorités tentent depuis plusieurs semaines de contenir ce qu’elles considèrent comme la catastrophe la plus meurtrière jamais survenue dans la faune du pays.

L’épidémie dans le nord d’Israël a déjà tué au moins 5 200 grues migratrices, une espèce de grande valeur écologique qui se rend dans les zones humides de ce pays lors de ses voyages annuels, et il a forcé les agriculteurs à abattre plus d’un demi-million de poulets dans leurs fermes, leur causant de lourdes pertes économiques.

Les autorités n’ont trouvé aucune infection des oiseaux aux humains et un dispositif de surveillance est maintenu pour contrôler cette éventualité.