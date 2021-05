La grippe de Liz Cheney devient évidente – RedState ⋆ .

La représentante Liz Cheney n’est plus à la tête de la Chambre. Cela fait suite à un vote vocal cette semaine après avoir continué à coller son doigt dans les yeux de ses collègues, dont beaucoup l’avaient déjà soutenue il y a quelques mois à peine après son vote de destitution, en continuant à être obsédée par Donald Trump et le 6 janvier au lieu de se concentrant sur le leadership horrible de Joe Biden.

Maintenant, comme pour confirmer les prieurs de la plupart des républicains, Cheney a couru à Savannah Guthrie de NBC News, un hack absolu d’un journaliste, pour saccager davantage son propre parti. Lorsqu’on lui a demandé si elle se présenterait à la présidence, Cheney a de nouveau insinué qu’elle envisageait de le faire.

Comme je vais l’expliquer, je pense que la grippe devient assez évidente à ce stade.

Cheney sur une possible candidature à la Maison Blanche: je ne laisserai personne démêler la démocratie https://t.co/AU4t1RwIhi – Bo Snerdley (@BoSnerdley) 13 mai 2021

Il y a plusieurs choses à noter ici.

Pour commencer, je me rends compte que certains à droite qui louent Cheney insistent par réflexe sur le fait qu’elle n’est qu’un bastion de principe qui dit la vérité. Mettons de côté le fait qu’elle a une histoire très mouvementée en matière de politique étrangère et comment elle a traité les gens dans son propre caucus (y compris en essayant de primer les républicains non controversés par dépit personnel). Même en prenant juste les événements récents, ses collègues l’ont soutenue après son vote de destitution de Donald Trump au début de l’année. En fait, ils l’ont massivement soutenue. Compte tenu de cela, l’idée qu’il s’agit simplement de «dire la vérité» et que Trump évite complètement les faits de la situation.

Ce qui a été demandé à Cheney, c’est qu’elle dise sa paix et se concentre ensuite sur Joe Biden et les destructions infligées au pays par ce qui se passe actuellement. Malgré cela, dans la pire semaine de 2021 de loin, Cheney était toujours obsédée par le 6 janvier, se réaffirmant une fois de plus avant le vote pour l’évincer et après.

Cheney est en difficulté et elle le sait. Ainsi, elle est partie aux prises avec des partisans anti-républicains qui se précipitent vers son aide alors qu’ils l’auraient traitée de criminelle de guerre il y a deux ans. Cheney n’est pas stupide. Elle sait qu’elle n’a aucune chance en tant que candidate à la présidentielle, encore moins dans une primaire républicaine. Heck, elle ne remportera probablement même pas sa réélection dans le Wyoming à moins qu’elle ne se taise et ne se détache d’elle-même, ce qu’elle semble détester.

Ce que Cheney sait, c’est qu’en devenant martyr, il y a de l’argent et du temps d’antenne à gagner. Sinon, pourquoi courir à NBC News, un réseau qui existe littéralement à ce stade pour détruire le Parti républicain? Pourquoi utiliser le Washington Post pour divulguer des informations préjudiciables sur son propre caucus? Cheney sait ce qu’elle fait et elle essaie de se mettre en avant une fois que l’électorat aura son mot à dire sur ses actions.

En d’autres termes, Cheney est passée en un clin d’œil d’un chef de parti conservateur à l’imitation d’Adam Kinzinger, et je pense que cela dépend clairement de sa situation. Martyrdom apporte des gifles dans le dos de la foule des coqs de Washington et peut-être même un moyen pour elle de garder son siège au Congrès si elle peut se positionner comme Lisa Murkowski l’a fait après avoir perdu sa primaire.

Cheney est libre de se pencher là-dessus, mais les spectateurs sont également libres de préciser exactement ce que c’est. Si c’était une question de principe, elle ne parlerait pas de courir contre Donald Trump en sachant que cela ne ferait que l’aider et inciterait les républicains à se rallier davantage à lui. Elle n’irait pas non plus à la poubelle, dans les magasins de gauche pour faire passer son point de vue. Non, elle sait ce qu’elle fait, et il ne s’agit pas de conservatisme, de gagner ou même de vaincre Trump. Il s’agit de s’assurer qu’elle continue de gravir les échelons dans la mesure où elle rehausse son profil et reste sur la scène nationale. C’est si simple.