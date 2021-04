La grippe saisonnière n’existe plus, seulement COVID-19 ⋆ 10z viral

par SD Wells, les humains sont libres:

La meilleure partie de Covid est qu’il n’y a plus d’autres maladies. Ils sont tous partis comme par magie.

Vous avez mal à la tête? Covid. Vous avez mal à la gorge? Covid. Vous toussez fréquemment? Vous avez Covid. Fièvre? Certainement Covid. Même tous les décès sont maintenant étiquetés comme étant causés par Covid. Quelqu’un a-t-il sauté d’un immeuble de 10 étages? Covid. Quelqu’un s’est-il étouffé avec un gros morceau de steak? Covid.

Oui, le CDC a suspendu TOUTES la collecte de données sur la grippe saisonnière depuis que la plandémie de Covid a été déclenchée, et quiconque meurt de la grippe, à partir de maintenant, sera qualifié de mort causée par Covid.

Les hôpitaux à travers l’Amérique sont payés en grandes quantités d’argent pour chaque décès enregistré sous le nom de Covid.

À l’heure actuelle, presque tous les Américains ont été exposés à Covid et ont probablement déjà accumulé des anticorps, c’est pourquoi les tests sont invalides, faux négatifs, faux positifs – ce n’est qu’un gros gâchis pour garder le mouton confus, mais obéir aux ordres.

Remarquez le passage des nombres massifs de grippe et des vaccins contre la grippe recommandés aux seuls vaccins Covid-19 et MRNA mortels

Oui, les chiffres de la grippe ont disparu comme par magie à partir de mars 2020. Fini les inquiétudes à propos de la grippe. Aucun masque n’a jamais été recommandé pour cela, ni la distanciation sociale, juste des injections annuelles de mercure multidoses pour garder la population stupide et souffrant lentement du «syndrome du chapelier fou».

Grande question: lorsque les masques Covid provoquent des infections bactériennes de la bouche, conduisant à une pneumonie, les hôpitaux appellent-ils cela aussi Covid?

Les stations de télévision et les journaux à travers le pays ont littéralement vérifié que les hôpitaux sont remboursés pour tout ce qui est lié au coronavirus, donc peu importe la maladie, le trouble, le dysfonctionnement, l’empoisonnement, le suicide – tout le monde est testé pour les anticorps Covid, et si vous en avez (ou vous obtenez un faux -positif) alors bam! Vous êtes traité pour Covid et mourrez probablement de Covid.

Cela n’a de sens qu’avec le jeu de l’argent dans lequel se livrent tous les hôpitaux américains. C’est contraire à l’éthique. C’est immoral. C’est illégal, mais personne ne porte plainte.

Cela est rapporté dans tout le pays, sans parler des médecins qui dénoncent et qui n’approuvent pas la falsification et la falsification des dossiers médicaux au nom des remboursements de la plandémie marxiste.

«ABC10 peut vérifier que les hôpitaux sont remboursés pour les soins liés aux coronavirus, ce qui inclut malheureusement les décès», Admet la chaîne de télévision ABC10 de Sacramento lors d’un segment d’information sur la santé.

Par exemple, si vous mourez d’un cancer du pancréas depuis 5 ans et que les médecins vous disent que vous avez deux semaines à vivre, si vous testez positif pendant ces 2 semaines pour Covid, alors quand vous mourez, vous êtes mort de Covid, sur papier .

Trouver? Même si la chimiothérapie vous a tué. C’est ainsi que le nombre est devenu si médiatisé et que les morts sont devenues si effrayantes.

Tout cela a été planifié depuis le début, et c’est ce qui sépare les informations de vérité des médias de masse et des médias sociaux.

Tout tourne autour du cheval de Troie mortel de l’ARNm, et plus de 100 millions d’Américains font la queue pour le coup “Kill Switch” qui vient ensuite.

La plandémie marxiste EFFACE la grippe saisonnière comme par magie

Les données quotidiennes sur les décès de Covid-19 sont si loin que personne n’a même de jauge. Le gouvernement américain n’est pas transparent sur ce qui est compté comme un décès de Covid-19.

Il n’y a plus de données sur la grippe, et pourquoi? Qu’est-il arrivé à «FluView», ce «rapport de surveillance» hebdomadaire sur la grippe qui a apporté tant de choc et de crainte aux campagnes de vaccination contre la grippe à travers l’Amérique?

