La grosse bouchée de 2021 : les Burgers s’emparent du marché de la restauration rapide !

Si l’indulgence avait un nom, ce serait le hamburger, car le repas typiquement américain faisait partie des aliments les plus populaires de l’année.

Au cours des derniers mois, les hamburgers sont devenus une partie des principales commandes F&B. Le repas typiquement américain a gagné du terrain alors que les restaurants à service rapide (QSR), les cuisines en nuage et les plates-formes de plats à emporter proposaient des hamburgers sous forme de commandes sûres, hygiéniques et personnalisées. Blâmer la pandémie pour les commandes de repas à domicile à livraison rapide ou les millennials toujours consommateurs intelligents, les hamburgers sont devenus un repas instantané satisfaisant.

L’appétit croissant de l’Inde pour la restauration rapide a porté le repas réconfortant à un niveau où les produits gastronomiques et les ingrédients frais ont souligné les offres nouvelles et de niche. « Burger est le vada pav du futur », déclare la célèbre chef et auteur Vicky Ratnani, qui a lancé une marque de hamburgers Speak Burgers, avec l’acteur Kashishh Rajput et l’entrepreneur Alberto Bestonso, en novembre de cette année. Portant l’aliment à un autre niveau en proposant des ingrédients frais de qualité supérieure, du fromage, de la brioche, des sauces, des galettes et des viandes sans antibiotiques, tous fabriqués en interne, Ratnani dit qu’il a ressenti le besoin d’ouvrir une véritable marque de hamburgers gastronomiques centrée sur le chef dans Inde.

« Les hamburgers sont considérés comme de la malbouffe, mais nous proposons tout ce qui est fait maison : brioche, ketchup, chips de bouilloire. Il n’y a pas de remplissage dans la galette, et tout est cuit à la commande. De plus, de nouveaux ingrédients à des prix abordables font de ce repas un favori pour tous les âges », explique Ratnani. Le Harissa Lamb Burger et le Baja Style Beer Batter Fish Burger sont un délice savoureux chez Speak Burgers qui sont maintenant livrés à Mumbai, les fondateurs prévoyant maintenant de l’étendre à d’autres régions et villes du pays.

Une révolution verte : Paneer & Green Pea Burger au prix de `349 a un paneer crémeux et galette de pois verts, pesto de basilic, feuilles de roquette, ketchup épicé, mayo wasabi et cornichons maison, servis dans un petit pain de pommes de terre poivré maison. Udta Punjab Tandoori Chicken Burger dans une gamme de prix similaire comprend des cuisses de poulet grillées au charbon de bois et épicées au tandoori, une sauce à la menthe, de la mayonnaise aachari, des tomates marinées, des cornichons maison et du fromage en tranches, servis dans un petit pain brioché maison; SurfBoard – Baja Fried Fish Burger se compose de deux filets de poisson frit croustillant, de chou vert, de salade de chou, de salsa verde, de tomates marinées et de mayonnaise au chipotle et au citron vert, servis dans un petit pain brioché fait maison.

Des innovations à gogo

Un aliment de base de la restauration rapide, le hamburger – ou ce qu’on appelle maintenant le hamburger gastronomique – est très demandé. Cela semble être un aliment parfait et pratique pour toutes les saisons avec une variété d’options pour les amateurs de végétariens et de viande. Des marques comme Louis Burger du restaurateur Zorawar Kalra ont révolutionné cet aliment de base en offrant une pincée de varq (feuille) d’or dans deux hamburgers gastronomiques haut de gamme.

En tant que directeur général de Massive Restaurants, Kalra a lancé cette entreprise de plats à emporter en juillet 2021 et a présenté Louis Burger comme une marque virtuelle qui a surpris les amateurs de hamburgers de Mumbai. Il a ensuite été lancé à Delhi et est maintenant prêt pour une expansion de plusieurs villes d’ici mars 2022. «Nous y travaillons depuis plus d’un an avant de le lancer. Des milliers d’essais ont été faits pour fabriquer ce produit, nous voulions proposer des hamburgers que nous aimerions manger nous-mêmes », explique Kalra.

Les hamburgers se prêtent parfaitement à un plat préféré de tous les temps, car ils ne sont pas lourds pour l’estomac et offrent la facilité de manger à différentes occasions – regarder la frénésie à la maison, au bureau ou chercher une bouchée rapide sur le pouce. « Les Indiens s’habituent de plus en plus au concept de hamburgers, d’autant plus que les marques présentent des formats différents, allant de la quintessence de la restauration rapide aux hamburgers à la mode et désormais gastronomiques, c’est un repas satisfaisant », déclare Moksh Chopra, directeur marketing de KFC, dont L’emblématique Zinger Burger est un filet de poulet 100 % croustillant et juteux. Zinger Burger a été accueilli au musée Madame Tussauds en tant que « burger de célébrité original » en Inde en 2019.

Des tendances telles que la frénésie alimentaire ou des friandises spéciales lors d’une journée autrement banale s’installent et cela a bien fonctionné avec l’offre d’options de repas complets. « Avec valeur et variété, à la fois dans le menu et dans les combos proposés, nous répondons à différentes tailles de groupes et occasions », ajoute Chopra.

Les restaurants ont également revu leur conception et leur approche des commandes pour le marché de la livraison en constante croissance. Par exemple, Burger King prévoit d’introduire bientôt des concepts tels que des services au volant, des casiers à nourriture, des tapis roulants et des salles à manger en plein air. Une marque QSR comme Subway, qui sert des sandwichs et des emballages sur commande, prévoit de s’étendre à plus de 2 000 nouveaux restaurants pour ouvrir en Inde, au Sri Lanka et au Bangladesh au cours des 10 prochaines années. La marque a signé un accord de master franchise avec Everstone Group, une société d’investissement privée de premier plan axée sur l’Asie du Sud.

Selon ‘Quick Service Restaurant (QSR) Market in India 2021’, un rapport de ResearchAndMarkets.com, au cours de la période FY 2016 – FY 2020, le marché QSR a augmenté de 17,27% et devrait maintenant atteindre ~ Rs 827,63 milliards d’ici FY 2025. La restauration rapide a gagné en popularité en raison de l’augmentation des habitudes de restauration, de l’augmentation du revenu disponible, de l’évolution du mode de vie et de la croissance du système de livraison de nourriture en ligne. Les segments QSR en chaîne et QSR autonome devraient contribuer à parts égales au développement du marché au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs opérant sur le marché indien de la restauration rapide comprennent Burger King India, Jubilant FoodWorks, Burman Hospitality et Jumboking Foods, entre autres.

La localisation est la clé

Les innovations, prenant en compte les connaissances et les nuances locales comme le Zinger Tandoori, ont aidé à approfondir la connexion des consommateurs avec KFC. «Nous avons ramené le Double Down Burger, le burger au poulet sans pain qui était le rêve d’un amateur de poulet devenu réalité. Les consommateurs adorent le goût caractéristique du poulet, et nous continuons à

explorer différents formats. La stratégie consiste à approfondir la pertinence de nos marques tout en conservant leur caractère distinctif », déclare Arora. Cette année, KFC a lancé une nouvelle gamme de hamburgers économiques à partir de 69.

Les saveurs locales ont inspiré de nombreux produits phares du menu, tels que le burger McAloo Tikki, le burger Maharaja Mac (une version sans bœuf du Big Mac). « Nous sommes une marque mondiale avec un attrait local et les hamburgers sont notre catégorie principale. Nous introduisons de nouveaux produits en fonction des occasions, des goûts et des préférences de consommation d’aliments et de boissons. L’Inde a été le premier marché autre que le bœuf de McDonald’s et le premier marché à introduire un menu végétarien », a déclaré Rajeev Ranjan, directeur de l’exploitation de McDonald’s North & East, qui estime que la culture locale et les croyances religieuses prévalent et influencent les habitudes alimentaires en Inde.

McAloo est un produit disponible depuis longtemps. Parmi les lancements récents, citons le hamburger Dosa Masala, les hamburgers Schezwan dans des variantes végétariennes et non végétariennes, le hamburger chaat twist McAloo Tikki et l’assaisonnement aux nouilles masala.

Prix ​​abordable, par exemple, le repas de trois pièces commence à 99, localisation du menu avec menu végétarien (hamburger McAloo Tikki, hamburger Dosa Masala, Pizza McPuff, hamburger McVeggie, hamburger Maharaja Mac (végétarien), hamburger McSpicy Paneer, Paneer wrap, Dosa Masala, sont quelques facteurs qui ont trouvé preneurs pour la marque.Au cours de la dernière décennie, Burger King a introduit des hamburgers noirs au Japon et au Royaume-Uni dans le cadre de la gamme Burger King Halloween en édition limitée.Barcelos aussi, a introduit les hamburgers noirs en 2015, car les consommateurs ne mangeaient que pour faire l’expérience du produit.

La manie n’est pas nouvelle

Ne minimisons pas la version originale de notre sandwich aloo tikki maison dans des mini pains à burger avec tartinade au chutney, tranches d’oignon et de tomate. Traditionnellement, le Maharashtra est connu pour son vada pav qui ne peut jamais être sous-estimé car il s’agit d’une collation de rue à tout moment ou d’un masque de pain pour étancher la faim à l’heure du thé. Goan Chorizo ​​pao est fait avec des saucisses de Goan, un parfait petit-déjeuner ou une collation en soirée.

Alors que les marques attirent des générations toujours plus consommatrices avec les hamburgers originaux «Made in India» de Burger Singh, il y a aussi l’omniprésent enveloppement de falafel qui a son origine controversée. On dit qu’il vient d’Égypte, mais cette nourriture de rue est maintenant un wrap populaire en Inde, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, dans les quartiers méditerranéens et juifs, et dans les restaurants, servi dans du pain pita avec des légumes, des boulettes de falafel et une vinaigrette au tahini. Des reportages révèlent comment sa popularité a incité McDonald’s à réintroduire McFalafel dans les restaurants israéliens en 2021, une décennie après avoir présenté McFalafel en Israël en 2011, mais l’a retiré du menu en raison d’un faible taux de décollage. Les hot-dogs américains sont un autre frère préféré des hamburgers qui vont bien avec la culture optimiste de la ville.

Faites-en un repas spécial

Les marques ressentent le besoin de rester pertinentes pour introduire un goût de signature, collaborent à des campagnes autour de célébrités qui aident les consommateurs à se familiariser avec la marque. Les récentes campagnes de KFC mettent en vedette les célébrités Anil Kapoor et Prakash Raj, qui ont exprimé leur mécontentement à l’égard des bun tikkis se faisant passer pour des hamburgers, ainsi que The Great Khali qui s’est senti assez réinventé depuis qu’il a goûté le #KhaliOfAllBurgers, The Double Down.

Selon Kalra de Massive Restaurants, les ingrédients changent la donne. Un fromage spécial affiné et importé, les petits pains maison lavés au lait font la différence. « C’est devenu un repas préféré et il y a une énorme possibilité de croissance car il n’a toujours pas atteint l’état d’esprit général en tant que substitut de repas. Cependant, cela change rapidement car les millennials adorent l’aspect facilité de manger ainsi que sa capacité à bien voyager dans le processus de livraison », explique Kalra.

Un favori de la foule, il y a aussi une énorme augmentation de la demande de hamburgers fraîchement préparés ces derniers temps. BOSS Burger par Impresario Handmade Restaurants propose des hamburgers de style restaurant non gastronomique à ceux qui se trouvent dans le confort de leur foyer. « Nous n’avons pas laissé la commodité prendre le pas sur le goût. Ce n’est pas la même vieille galette surgelée sortie d’un congélateur cuite dans une friteuse grasse. Pains cuits au four, salade et ingrédients frais avec saveur mélangent un concept innovant. Outre les hamburgers, il existe une gamme de frites, d’ailes, de nachos, de trempettes, de limonades, de shakes et de desserts pour accompagner le Holy Guacamole ! Burger aux haricots noirs, hamburger de filet mignon aux 3 fromages truffés, hamburger juteux de mouton Lucy, Ring Is King! (BB Special Onion Rings) et les ailes de poulet Piri Piri », explique Jaydeep Mukherjee, chef de marque, Smoke House Deli, qui soutient le développement de Cloud Kitchen chez Impresario Handmade Restaurants.

