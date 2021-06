La “grosse” d’extrême droite qui pourrait devenir la première femme Premier ministre d’Italie .

in

Giorgia Meloni

Abandonnée par son père et harcelée par d’autres enfants parce qu’elle était joufflue, la vie n’était pas trop rose pour Giorgia Meloni lorsqu’elle grandissait dans un quartier ouvrier débraillé de Rome.

Trente ans plus tard, elle a le dernier mot.

Le chef du parti d’extrême droite des Frères d’Italie pourrait, en théorie, devenir la toute première femme Premier ministre d’Italie, ce qui aurait été impensable il y a quelques années à peine.

Les Frères d’Italie, qui est l’héritier moderne du mouvement fasciste italien, était alors un parti marginal obtenant moins de quatre pour cent des voix nationales. Un récent sondage Ipsos a révélé que le parti est désormais le deuxième parti le plus populaire d’Italie, derrière les démocrates de centre-gauche.

Mme Meloni, 44 ans, a devancé son principal rival à droite, Matteo Salvini, 48 ans, chef du parti anti-immigrés de la Ligue.

Il existe de nombreuses spéculations selon lesquelles Mario Draghi, l’actuel Premier ministre, pourrait démissionner puis devenir président, remplaçant le titulaire, Sergio Mattarella, qui prendra sa retraite en février.

Giorgia Meloni salue lors d’un rassemblement des partis de droite italiens à Rome en juillet. – .

Cela pourrait déclencher une élection qui serait très probablement remportée par une alliance de partis de droite, dont les Frères d’Italie, la Ligue et le parti très réduit Forza Italia de Silvio Berlusconi.

M. Salvini a déclaré publiquement que si Mme Meloni n’obtenait qu’une voix de plus que lui, elle devrait alors devenir Premier ministre.

“Je me prépare à gouverner la nation”, a déclaré Mme Meloni dans une interview. “Je suis prêt à faire tout ce que le peuple italien me demande de faire.”

La mère d’un enfant a parcouru un long chemin depuis son enfance à Garbatella, un quartier populaire de Rome construit dans les années 1920.

L’abandon par son père d’elle, de sa sœur et de sa mère – il a quitté l’Italie sur un yacht appelé « Cavallo Pazzo » ou Crazy Horse et s’est retrouvé à Gomera, l’une des îles Canaries – a été profondément traumatisant.

Entourée de biscuits et de gâteaux par sa grand-mère adorée, Giorgia a pris tellement de poids qu’à l’âge de neuf ans elle pesait 65 kg. Elle a été appelée « cicciona » – « grasse » – par les autres enfants.

À l’âge de 15 ans, elle rejoint le Movimento Sociale Italiano, successeur d’après-guerre du mouvement fasciste de Benito Mussolini.

Giorgia Meloni, chef du parti Fratelli dâ????Italia (Frères d’Italie), s’adresse aux médias après une rencontre avec le président italien Sergio Mattarella

Elle s’est inscrite dans son agence la plus proche, Via Guendalina Borghese, au cœur de Garbatella.

« C’est là que tout a commencé », écrit-elle dans une autobiographie à succès récemment publiée, I Am Giorgia.

La succursale a été fermée cette semaine, sa façade couverte d’affiches défraîchies et le rouge, le blanc et le vert du drapeau italien.

A quelques rues de là, Francesco Novelli, 22 ans, n’avait pas grand-chose à dire sur Mme Meloni.

“Elle n’est peut-être pas fasciste, mais c’est définitivement une extrémiste”, a déclaré le barista au Telegraph au Bar Mattarello. “Personnellement, je n’aime ni elle ni Salvini, même si beaucoup d’Italiens les soutiennent.”

Garbatella est peut-être le territoire d’origine de Mme Meloni, mais il affiche une forte séquence de gauche. Un centre social voisin est décoré de peintures murales de Bobby Sands, du gréviste de la faim de l’IRA, de Fidel Castro et de Che Guevara.

“C’est un quartier populaire et nous penchons davantage vers la gauche”, a déclaré Martina Bianchi, qui travaille dans le salon de tatouage Rusty Dagger.

À 31 ans, Mme Meloni est devenue la plus jeune ministre de l’histoire italienne, siégeant dans un gouvernement dirigé par Silvio Berlusconi.

Marion Marechal et son partenaire l’homme politique italien d’extrême droite Vincenzo Sofo, qui a maintenant rejoint les Frères d’Italie

Elle a fondé Brothers of Italy en 2012. Ses premières performances ont été pitoyables, n’attirant que 3,5 % des voix aux élections européennes de 2014 et un peu plus de 4 % aux élections générales de 2018.

Mais les politiques, notamment un blocus naval de la côte nord-africaine pour empêcher les migrants d’atteindre les côtes italiennes et des incitations pour les couples à avoir plus d’enfants, ont vu sa popularité augmenter.

Mme Meloni s’oppose également à toute nouvelle union politique avec l’UE, qui, selon elle, a “tragiquement échoué”.

“Elle est la principale bénéficiaire de la diminution du soutien à Berlusconi et à son parti Forza Italia”, a déclaré Francesco Galietti, du cabinet de conseil en risques politiques Policy Sonar.

Mme Meloni a été soutenue récemment par quelques défections très médiatisées de la Ligue – le maire de Vérone, une ville du nord de l’Italie, et Vincenzo Sofo, un eurodéputé italien et le fiancé de Marion Marechal Le Pen, la nièce de Marine Le Pen, leader du Rassemblement national d’extrême droite en France.

“Elle est sur une bonne trajectoire et pourrait atteindre le sommet du pouvoir”, a déclaré M. Galietti.