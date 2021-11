La grossesse et l’absence d’Olivia Munn se sont moquées de la première du redémarrage de « Attack of the Show »

G4TV s’est relancé, avec Attack of the Show ! faire un retour dans le cadre du retour du réseau. Kevin Pereira, le pilier de l’hébergement AOTS, dirige le redémarrage, mais une personnalité qui n’est pas revenue est sa co-animatrice de longue date, Olivia Munn. Le programme de comédie/actualités en direct était l’endroit où Munn a obtenu sa première pause avant de recevoir l’attention du grand public hollywoodien à travers The Daily Show, The Newsroom et X-Men: Apocalypse, entre autres projets. L’actrice, qui attend actuellement son premier enfant avec son petit ami John Mulaney, a déjà participé à la spéciale réunion 2020 de G4, mais elle n’est pas impliquée dans la relance complète.

Lors de la première officielle du nouveau Attack of the Show !, le spectacle a coupé les haines dès le début en faisant quelques blagues sur l’absence de Munn et en faisant également référence à sa relation très médiatisée avec Mulaney. Pereira a été montré lors d’une simulation de conférence de presse pour la relance de l’AOTS tout en étant bombardé de questions hors ligne de la part de ses collègues personnalités du G4.

À un moment donné, le co-animateur de l’AOTS, Kassem « Kassem G » Gharaibeh, a parlé au nom du chat Twitch en demandant: « Où est Olivia? » Pereira répond vivement: « Je crois que je suis enceinte, Kass. Merci. » Le morceau continue, avec Kassem tirant une autre « question aléatoire » qui disait, « Où est l’OM ? » Pereira dévie et fait référence au co-animateur de Boosted, Ovilee May, mais Kassem hoche la tête négativement.

Plus tard dans le même temps, Pereira, qui est également connu pour avoir hébergé Hack My Life et produit Player Select et The Attack de Disney XD, est confronté à une autre question. Celui-ci vient de la superstar de la WWE Xavier Woods (alias Austin Creed), qui demande avec force : « Est-il vrai que Kevin a imprégné John Mulaney ?

Munn a également été référencé plus tard lors de l’un des segments « Autour du Net » de l’émission. Pereira et sa co-animatrice Gina Darling ont été interrompus par « Kevin’s Hype Machine », un personnage de la série originale de Attack of the Show!. À la fin du morceau, la machine dit au revoir à Darling en l’appelant Olivia, ainsi que les noms d’autres anciens hôtes de l’AOTS comme Alison Haislip, Candace Bailey et Sara Underwood. « Je me sens comme une nouvelle petite amie rencontrant les parents, Kevin », a plaisanté Darling par la suite.

honnêtement olivia alison candice sara blair est assez proche pic.twitter.com/wgdBHaJuaR – G4TV (@G4TV) 19 novembre 2021

Outre le trio d’hébergement AOTS susmentionné composé de Pereira, Kassem G et Darling, Will Neff et Fiona Nova sont également crédités en tant que co-animateurs du programme redémarré. On suppose que l’émission comportera également des camées d’autres personnalités de G4TV telles que Woods, May, Alex « Goldenboy » Mendez, Code Miko et les hôtes du Xplay redémarré (Adam Sessler, Indiana « Froskurinn » Black, Jirard « The Completionist » Khalil et Corey « The Black Hokage » Smallwood).

Selon le programme de diffusion officiel de G4TV, Attack of Show! diffusé sur Twitch/YouTube les jeudis à 19 h HE. AOTS obtient également deux retombées : Attack of Show : Vibe Check (les mardis à 19 h HE) et Attack of the Show : The Loop (les mercredis à 19 h HE). Xplay diffusera des versions en direct de ses émissions deux fois par semaine à 15 h HE les mardis et vendredis. Les versions éditées pour le câble seront diffusées sur la chaîne de télévision principale, et ces dates/heures peuvent être trouvées en vérifiant vos listes locales (via Verizon Fios, Cox et Xfinity TV). Des versions archivées des émissions, ainsi que divers segments, sont disponibles sur la chaîne YouTube de G4 pour les regarder à tout moment.

Sur la chaîne YouTube de G4TV, vous pouvez également trouver A Very Special G4 Reunion Special de 2020 et l’événement de lancement officiel G4’s Catastrophic Launch Spectacular, qui a donné un échantillon des émissions et des talents nouveaux/de retour. Il existe également des séries en streaming du lancement progressif du réseau comme B4G4 et G4 Beach House, en plus de divers croquis et critiques et discussions de style Xplay.