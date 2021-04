La Guaira touche l’exploit contre l’Atlético Mineiro

22/04/2021 à 02:39 CEST

. / Caracas

le Le Deportivo La Guaira a fait match nul 1-1 ce mercredi devant lui Athlétique Mineiro lors de la première journée du groupe H de la Copa Libertadores, dans un duel où les Vénézuéliens étaient sur le point de renverser leur rival, sauvé par l’Argentin Matías Zaracho avec un but typique de l’instinct de buteur.

Le match a commencé et, après le tir à la corde typique du début de saison, La Guaira a surpris les locaux et les étrangers – mais surtout son rival – en prenant la tête à la 21e minute. sa zone défensive. L’Orange avait ses lignes à l’avance pour presser et la centrale Luis Martinez volé une balle dans la voie centrale, toujours hors de la surface. La défense rivale, entre passif et surpris, a vu comment Martínez s’est débarrassé du marquage de plusieurs rivaux et, presque du point de penalty, a soulevé le ballon du pied droit au-dessus du gardien pour marquer ce qui pourrait être l’un des meilleurs buts de la journée dans les Libertadores.

Commence alors un siège constant de l’Atlético Mineiro qui, patiemment, tente des jeux de toutes les couleurs sans pouvoir trouver les filets de but du rival, alors les locaux sont partis avec un avantage à la pause.

La deuxième mi-temps avait un tonique identique, avec le Gallo rôdant patiemment le but vénézuélien jusqu’à ce que, à la 64e minute, Guilherme Arana lance un tir dur depuis le bord de la surface. Le gardien Carlos Olses, le héros du match pour son équipe, a arrêté le ballon mais ne l’a pas arrêté, laissant le ballon hors de contrôle au centre de la petite zone, où l’Argentin Zaracho, plus rapide que les défenseurs, l’a poussé vers les filets pour faire l’égalité.

Loin de transformer le match en monologue brésilien, le duel s’est ouvert et les tribunes vides du stade olympique de l’Université centrale du Venezuela, sans supporters en raison de la pandémie, ont été témoins de plusieurs occasions dangereuses pour les locaux et les visiteurs. La force défensive surprenante de La Guaira, avec un Olses qui semblait illuminé, a évité les buts de l’Atlético Mineiro, tandis que le gardien Everson Marques a fait du but brésilien un mur insurmontable et a sauvé plusieurs occasions que les supporters chantaient déjà comme un but de chez eux. De cette façon, chaque équipe a pris un point avec un avant-goût de la victoire pour La Guaira.