la Guêpe Fukuoka reçoit la Consadole Sapporo

04/02/2021 à 07:00 CEST

Samedi prochain à 07h00 se jouera le match de la septième journée de la Ligue japonaise J1, dans laquelle nous verrons le différend de victoire Guêpe et à Consadole Sapporo dans le Stade de niveau 5.

le Guêpe de Fukuoka Il affronte le match de la septième journée voulant ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir signé un match nul contre lui. Sagan tosu dans son dernier match. De plus, les locaux ont remporté deux des six matchs disputés jusqu’à présent et cumulent un chiffre de huit buts concédés contre sept en faveur.

Du côté des visiteurs, le Consadole Sapporo ne pouvait pas gagner à Vissel Kobe lors de son dernier match (3-4), il vient donc au match avec le besoin de regagner la victoire sur le terrain de Guêpe de Fukuoka. Avant ce match, le Consadole Sapporo ils avaient gagné dans l’un des cinq matchs disputés dans la Ligue japonaise J1 cette saison, avec neuf buts pour et huit contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Guêpe de Fukuoka Il a gagné une fois et perdu deux fois en trois matchs disputés jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans la compétition. Dans le rôle de visiteur, le Consadole Sapporo a un bilan de deux défaites et un nul en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Guêpe de Fukuoka ajouter un résultat positif à la maison.

À ce jour, le Guêpe de Fukuoka il est en tête du classement avec une différence de quatre points par rapport à son rival. L’équipe de Shigetoshi Hasebe il se classe 10e avec huit points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs sont en quatorzième position avec quatre points.