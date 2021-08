La guêpe Fukuoka reçoit Tokushima Vortis

in

28/08/2021 à 12h00 CEST

Les Guêpe reçoit ce dimanche à 12h00 la visite du Tokushima dans le Stade de niveau 5 lors de leur vingt-septième match en J1 Japanese League.

Les Guêpe de Fukuoka arrive avec enthousiasme pour le vingt-septième tour après avoir battu le Kawasaki Frontale dans le Stade de niveau 5 1-0, avec un but de Croux. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 10 des 26 matchs disputés jusqu’à présent, avec 27 buts pour et 30 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Tokushima Vortis ne pouvait pas faire face à la Kashiwa reysol lors de son dernier match (0-1), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière en championnat. A ce jour, sur les 26 matchs que l’équipe a disputés en J1 Ligue japonaise, elle en a remporté six et accumule un chiffre de 34 buts contre 20 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Guêpe de Fukuoka il a gagné sept fois, été battu cinq fois et a fait match nul une fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Aux sorties, le Tokushima Vortis Il a perdu huit fois et a fait match nul une fois dans ses 12 matchs jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Guêpe de Fukuoka pour obtenir plus de points loin de chez vous.

De même, l’équipe visiteuse a le vent en poupe dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté trois matchs d’affilée au stade de la Guêpe. La dernière fois qu’ils ont joué le Guêpe et le Tokushima dans la compétition c’était en mars 2021 et le match s’est terminé par un 1-2 pour les locaux.

A ce moment, le Guêpe de Fukuoka il est en tête du classement avec un écart de 13 points par rapport à son rival. Les locaux arrivent à la rencontre en dixième position et avec 36 points au casier. De leur côté, les visiteurs sont en dix-septième position avec 23 points.