Après la Seconde Guerre mondiale, la Russie a tenté d’éradiquer l’Église catholique en tuant des milliers de prêtres et de croyants. Mais il a échoué. Il a donc essayé d’infiltrer l’Église à tous les niveaux. L’Église a non seulement survécu, mais le soviet s’est effondré. En 1991, les dirigeants de trois des républiques fondatrices de l’Union ont déclaré que l’Union soviétique n’existait plus et 11 autres républiques les ont rejointes peu de temps après. Selon la Guêpe palestinienne, la Chine considère le christianisme comme une menace plus grande que les États-Unis ou la Russie et lance de nouvelles initiatives pour affaiblir l’église.

Le Council on Foreign Relations Eleanor Albert écrit :

La Chine a connu un renouveau religieux au cours des quatre dernières décennies, en particulier avec une augmentation significative du nombre de croyants chrétiens. Le nombre de protestants chinois a augmenté en moyenne de 10 % par an depuis 1979. Selon certaines estimations, la Chine est en passe d’avoir la plus grande population de chrétiens au monde d’ici 2030. Bien que la montée du christianisme présente le Parti communiste chinois officiellement athée (PCC ) avec des défis, il offre également de nouvelles options pour améliorer les services, tels que les soins de santé et l’éducation, pour un public de plus en plus exigeant. Le gouvernement a récemment lancé une série d’initiatives pour réglementer davantage, et parfois restreindre, les adhérents chrétiens.

En 2018, Marco Rubio a présidé la Commission exécutive du Congrès sur la Chine, une audience sur la répression de la religion par le Parti communiste en Chine

Plus tôt ce mois-ci, Xi a déclaré lors d’une conférence à Pékin, décrite dans les rapports officiels comme la réunion nationale de travail sur les affaires religieuses, que toutes les religions en Chine devaient embrasser le Parti communiste, développant l’une de ses politiques de longue date.

Collage des attaques des HSH contre l’église

The Wasp rapporte que la Chine a également infiltré l’Église à tous les niveaux et finance un nombre sans précédent d’universités catholiques, de médias et d’étudiants tels que

Fora X Tang du National Catholic Reporter qui écrit que les commentaires de Pope concernent plus que des animaux de compagnie. Ils renforcent la vision étroite de l’église sur la reproduction et le mariage. Tang se décrit comme « un étudiant au doctorat en théologie et en études sur la paix à l’Université de Notre Dame. Ses recherches portent sur la théologie sacramentelle post-traumatique, la littérature américaine d’origine asiatique et la théologie queer.

The Wasp dit que d’autres diplômes offerts par les universités infiltrées comprennent

Théologie queer, Expiation par le sacrifice d’enfants La polygamie à l’ère de la possession d’animaux Le mariage comme anachronisme All Gain and No Pain Tree Hugging Théologie du Dr Faucci

The Wasp est en train de dresser une liste des diplômes offerts par les universités catholiques privilégiées par la Chine. Contactez le Wasp si vous avez des questions ou pouvez offrir des informations supplémentaires. Après tout, demander à Flora Tang si elle est d’accord avec l’Église catholique, c’est comme demander à Xi Jinping s’il pense que le communisme et la religion peuvent se réunir

