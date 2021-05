«La guerre avec la France» devient virale après que le Royaume-Uni a envoyé la Royal Navy à Jersey pour pêcher | UK | Nouvelles

À la suite d’un ministre français menaçant de couper l’électricité de Jersey pour accéder aux zones de pêche britanniques après le Brexit, la Royal Navy a dépêché deux navires pour «surveiller» la situation. Les pêcheurs français menacent également de bloquer les ports, le Premier ministre Boris Johnson appelant à un “besoin urgent de désescalade des tensions”.

M. Johnson a ordonné l’envoi de deux bateaux de patrouille fluviaux de la Royal Navy, le HMS Severn et le HMS Tamar, pour protéger Jersey d’un éventuel blocus.

Le Premier ministre a ordonné le déploiement après une discussion mercredi avec le ministre en chef de la dépendance de la couronne britannique, John Le Fondré, qui avait averti Downing Street des mouvements imminents de bateaux de pêche français pour couper le port principal de l’île.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré: «Ce soir, le Premier ministre s’est entretenu avec le ministre en chef de Jersey et le ministre des Affaires extérieures, Ian Gorst, de la perspective d’un blocus de Saint-Hélier.

«Le Premier ministre et le Premier ministre ont souligné l’urgence d’une désescalade des tensions et d’un dialogue entre Jersey et la France sur l’accès à la pêche.»

Mais en réponse au déploiement de la Royal Navy, les utilisateurs de Twitter ont été plongés dans une frénésie sur ce qui pourrait devenir une “ guerre avec la France ”.

Certains se sont moqués de la suggestion que la Grande-Bretagne pourrait entrer en guerre avec la France pour les droits de pêche, l’un d’eux disant: «Encore une fois dans la Brie!

Un autre a posté une photo d’un château de sable et a déclaré: «Je garde un œil sur les Espagnols au cas où ils construiraient une armada en cachette…»

Un autre a dit: «Quelles sont les règles pour entrer en guerre avec la France s’ils sont toujours sur la liste des voyages rouges?

«Puis-je encore utiliser ma carte EHIC si je me blesse sur le champ de bataille?»

D’autres utilisateurs de médias sociaux étaient furieux contre M. Johnson pour le déploiement de la Royal Navy.

L’un d’eux a déclaré: “Juste un rappel poli à la Royal Navy que la France est un allié de l’OTAN, bravo.”

Un autre a ajouté: «Je savais que le Brexit était censé nous ramener à« l’ancienne Grande-Bretagne », mais je ne pensais pas que cela remonterait à la guerre avec la France.»

Certains ont souligné le moment de l’annonce avant les élections de jeudi, et un utilisateur a ajouté: “En ce qui concerne les incitations politiques de dernière minute à la base électorale d’un parti, la guerre avec la France va être difficile à surmonter.”

Un autre a dit en plaisantant que le Royaume-Uni était de retour au 17e siècle, disant: «D’abord, nous avons un fléau. Maintenant, nous sommes en guerre avec la France!

Jersey, au centre de la Grande-Bretagne et de la France sur la pêche, a introduit un nouveau système de licence pour les bateaux de pêche français, qui les oblige à montrer une histoire de la pêche dans ses eaux.

Annick Girardin, ministre française des Mers, s’est dite «dégoûtée» d’apprendre que Jersey avait délivré 41 licences avec des conditions imposées unilatéralement, y compris le temps que les navires de pêche français pouvaient passer dans ses eaux.

Mme Girardin a déclaré mardi à l’Assemblée nationale française: “Dans l’accord (Brexit), il y a des mesures de rétorsion. Eh bien, nous sommes prêts à les utiliser.

«En ce qui concerne Jersey, je vous rappelle la livraison d’électricité le long de câbles sous-marins.

“Même si ce serait regrettable si nous devions le faire, nous le ferons s’il le faut.”

En réponse, un porte-parole du gouvernement britannique a critiqué Mme Girardin pour ses commentaires incendiaires.

Ils ont dit: «Menacer Jersey comme ça est clairement inacceptable et disproportionné.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec l’UE et Jersey sur les dispositions d’accès aux pêcheries après la fin de la période de transition, alors nous espérons que les Français utiliseront les mécanismes de notre nouveau traité pour résoudre les problèmes.”

Don Thompson, chef de l’Association des pêcheurs de Jersey, a également déclaré: «Il était inévitable que les Français se lancent, mais la réaction que nous voyons de la France est presque comme ce que vous verriez de l’Iran ou de la Russie.

«Ils ne disent pas seulement qu’ils peuvent couper l’électricité, les pêcheurs français disent qu’ils viennent demain [Thursday] pour bloquer le port à temps pour empêcher les ferries d’entrer afin qu’il n’y ait pas non plus de nourriture et de carburant dans l’île.

«Donc, ça s’apparente assez à un acte de guerre, ça.