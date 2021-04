La guerre civile arrive – GLOBALEMENT ⋆ .

par Martin Armstrong, Armstrong Economics:

J’ai participé à des réunions politiques ce week-end. Je ne saurais trop insister sur le fait que des fissures apparaissent dans ce grand programme de réinitialisation. Alors que les mauvais rêves de Klaus Schwab de repenser le monde peuvent être menés par la corruption, les pots-de-vin et l’influence, l’objectif final n’est vraiment pas si éloigné des révolutions communistes et de celles d’Adolf Hitler. Schwab ne commande peut-être pas d’armées, mais il s’est infiltré dans presque tous les gouvernements à des degrés divers. Sa petite vidéo montre son mépris pour la vie humaine et tout pour lui, c’est l’environnement avec moins d’humains à démolir, mieux c’est.

J’ai averti que les recherches historiques montrent que si vous retournez la police et l’armée contre le gouvernement et que vous défendez le peuple et ses droits humains, une telle tyrannie tombera toujours. Bien que nous n’en soyons pas encore à ce stade, le vent tourne. Non pas que la police et l’armée changeront complètement de camp et fourniront la révolution sans effusion de sang, mais ce que nous commençons à voir, c’est la fragmentation de l’armée à l’échelle mondiale.

La souffrance en Europe a été bien plus grande que celle aux États-Unis. En France, une multitude de les généraux militaires ont écrit une lettre au président Macron indiquant qu’ils peuvent voir la fermentation de la guerre civile gagner du soutien. Même en Californie, la police était refuser d’appliquer le couvre-feu du gouverneur en 2020. Klaus Schwab, fondateur et président exécutif de la Forum économique mondial, a créé le Forum des jeunes leaders mondiaux en 2004 pour contrôler et endoctriner les jeunes leaders mondiaux qui poussent son message anti-liberté. Annalena Baerbock en Allemagne est actuellement préparée pour remplacer Merkel et elle est membre du Forum des jeunes leaders mondiaux de Schwab.

L’Europe est totalement entre les mains de Klaus Schwab. L’Europe dit que ce ne sera autorisé que Américains vaccinés voyager en Europe. Tout a changé. Même les Oscars ont redouté cette année. Ceux qui ont regardé d’autres récompenses se sont effondrés d’environ 60%. Le tourisme va également être mort. Pour ma part, je me suis résolu à ne plus jamais revoir l’Europe. Ce qui était – n’est plus. Au fur et à mesure que cela s’enfonce, la frustration se transformera en violence à grande échelle.

Ils disent qu’il n’y a pas eu de vraies vagues de tir sous Trump qui était favorable au 2e amendement et qu’il y a maintenant une contagion de fusillades de masse sous Biden qui est anti-2e amendement. La vraie raison est les verrouillages et la perte massive d’emplois et les attentes pour l’avenir.

Pendant ce temps, l’inflation augmente partout. le pénurie de copeaux a amené la production de nouvelles voitures à passer en mode crash.

JAMAIS dans mes rêves les plus fous, je m’attendais personnellement à ce que ce programme insensé de refondre réellement l’économie mondiale en la détruisant d’abord, puis Build Back Better aurait jamais été diverti par des gens intelligents. Cela me rappelle simplement qu’Einstein avait raison dans sa vision de l’intelligence humaine.

