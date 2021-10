La guerre civile conservatrice éclate à cause d’une nouvelle menace fiscale – Le mur rouge va s’effondrer contre un député | Politique | Nouvelles

Jake Berry a déclaré que le gouvernement risquait de perdre son soutien dans les domaines dans lesquels le parti avait remporté la victoire aux élections générales de 2019 s’il ne réussissait pas. Son avertissement intervient alors que les sondages révèlent que 74% des électeurs du mur rouge soutiennent les propositions de réduction de la taxe payée par les magasins afin de permettre aux entreprises locales de rester plus facilement ouvertes.

M. Berry, qui préside l’influent groupe de recherche du Nord composé de députés conservateurs, a déclaré: «Le public est clair – le fardeau fiscal sur la vente au détail de briques et de mortier est trop élevé.

«Sans une baisse des tarifs des entreprises au budget, nous risquons de perdre le soutien dans nos sièges les plus marginaux, y compris dans le nord et les Midlands.

« La réduction des taux serait un énorme coup de pouce pour nos communautés locales et montrerait une réalisation rapide de la mission centrale de ce gouvernement : passer au niveau supérieur. »

Un sondage Deltapoll auprès de 1 598 adultes publié aujourd’hui (12 octobre) a révélé que 66% des personnes au Royaume-Uni soutiennent une réduction d’impôt pour les magasins avec un soutien passant à 74% pour les électeurs des sièges remportés par les conservateurs lors des élections de 2019.

Le sondage a également révélé que 62 pour cent sont d’accord pour dire qu’il y a plus de magasins vides ou fermés dans leur région qu’avant la pandémie, avec seulement 10 pour cent en désaccord.

Dans l’ensemble, les gens ont déclaré qu’ils seraient prêts à payer plus pour leurs livraisons d’achats en ligne d’Amazon et d’autres détaillants si les magasins physiques pouvaient alors bénéficier d’un taux d’imposition plus bas – avec 35% en faveur contre 25% contre.

Les résultats ajoutent un poids supplémentaire à la croisade Daily Express Save Our High Streets.

Le gouvernement s’apprête à publier cet automne les conclusions de son examen fondamental des taux des entreprises, qui pourraient modifier le montant que les entreprises paient en impôt.

En septembre, le British Retail Consortium a averti que quatre détaillants sur cinq fermeraient probablement des magasins sans réduction du niveau des tarifs qu’ils paient.

La députée Esther McVey, présidente des cols bleus conservateurs, s’est jointe aux appels à la baisse des tarifs des entreprises.

Le député de Tatton a déclaré: «Le fardeau fiscal sur la vente au détail de briques et de mortier est trop élevé, et la meilleure politique unique pour relancer nos rues principales serait de réduire les tarifs des entreprises. Le nivellement vers le haut doit inclure la garantie que les impôts baissent.

Une étude publiée la semaine dernière par WPI Strategy montre que les recettes des tarifs des entreprises ont augmenté de plus de 200 % depuis l’introduction de la taxe foncière en 1990.

Leurs données ont également révélé que 72 pour cent des circonscriptions avec le fardeau le plus élevé des taux d’affaires se trouvent dans les régions du pays qui ont le plus besoin d’être mises à niveau.

Un certain nombre de députés conservateurs ont exhorté Rishi Sunak à réduire d’au moins 20 % les tarifs des entreprises, les portant à des niveaux jamais vus dans les années 90.

Les tarifs des entreprises mettent généralement 30 milliards de livres sterling par an dans les coffres du gouvernement. Une réduction de 20% rapportera environ 6 milliards de livres sterling aux détaillants.

Lors de la conférence du parti travailliste, la chancelière fictive Rachel Reeves a promis qu’elle supprimerait complètement les taux des entreprises si les travaillistes étaient au gouvernement et qu’elle le remplacerait par un système de taxation différent.