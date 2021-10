La guerre civile du travail éclate alors que cinq Corbynites seniors sont démasqués pour avoir divulgué des rapports internes | Royaume-Uni | Nouvelles

Sur les cinq anciens membres du parti, des alliés clés de Corbynista qui étaient influents sous Jeremy Corbyn, Karie Murphy et Seamus Milne, ont été accusés d’avoir divulgué un rapport sur l’antisémitisme au sein du Parti travailliste. Les autres anciens membres du personnel étaient Georgie Robertson, Harry Hayball et Laura Murray. Le rapport, intitulé « Le travail de l’Unité de gouvernance et juridique du Parti travailliste en relation avec l’antisémitisme, 2014 – 2019 » a été divulgué en ligne et aux journalistes en avril 2020.

Selon Labour List, les cinq membres du personnel seront accusés par le parti d’avoir divulgué le document de 860 pages.

Tous les cinq, cependant, nient l’affirmation selon laquelle ils auraient divulgué le document à la presse et aux médias en général.

Il a été affirmé que jusqu’à 20 personnes, dont les cinq accusés, étaient en possession du rapport.

Carter-Ruck, les avocats représentant les cinq, ont déclaré : « Dans la mesure où le Parti travailliste a expliqué l’action qu’il propose, il est clair qu’il nommera les individus dans le but de leur rejeter sa propre responsabilité dans les réclamations intentées. par un groupe de demandeurs qui poursuivent la partie pour la fuite ainsi que par la partie qui dépose une plainte connexe directement contre les cinq.

« La partie admet apparemment que son affaire contre les individus est purement circonstancielle et inférentielle, mais n’a même pas exposé cette affaire correctement dans la correspondance, malgré ses obligations de le faire en vertu du protocole de la Cour pertinent. »

Le document initial était destiné à être envoyé à la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme.

L’EHRC avait mené une enquête sur l’antisémitisme au sein du parti travailliste.

Il s’est conclu en octobre 2020 et a reconnu le Parti travailliste responsable d’actes illégaux.

« Ils comprennent qu’aucune de ces enquêtes n’a conclu à leur responsabilité.

« Le parti a reconnu devant le tribunal qu’il ne pouvait pas être certain qui avait divulgué le rapport et que son « dossier » contre eux était circonstanciel.

« Mais il essaie maintenant de leur faire payer la facture des poursuites judiciaires engagées contre lui.

« Le parti devrait se concentrer sur les preuves profondément troublantes contenues dans le rapport divulgué, plutôt que d’essayer de faire des boucs émissaires et de victimiser à tort les anciens membres du personnel qui l’ont documenté et qui n’ont été accusés par aucune des enquêtes indépendantes. »

Le document de 860 pages détaillant la relation entre M. Corbyn et le secrétaire général de l’époque, Ian McNicol.

