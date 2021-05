La guerre civile ouvrière éclate alors que les députés sont furieux du limogeage «lâche» de Rayner par Starmer | Politique | Nouvelles

La dirigeante adjointe a été relevée de certaines de ses responsabilités alors qu’un jeu de blâme vicieux éclate sur les résultats désastreux du Labour à Hartlepool et aux élections au conseil local.

Mme Rayner était responsable de la campagne électorale locale du parti, mais Sir Keir Starmer a déclaré hier qu’il avait assumé la responsabilité des mauvais résultats.

Sa décision de limoger Mme Rayner 24 heures plus tard a stupéfié les députés de toutes les factions du parti.

L’ancien chancelier fantôme John McDonnell a accusé Sir Keir d ‘”évitement lâche de sa responsabilité”.

Il a déclaré: “Keir Starmer a déclaré hier qu’il avait pris l’entière responsabilité du résultat des élections à Hartlepool et d’autres pertes.

«Au lieu de cela aujourd’hui, il est le bouc émissaire de tout le monde en dehors de lui-même. Ce n’est pas du leadership, c’est un lâche évitement de responsabilité.

Le député travailliste Clive Lewis a simplement écrit sur les réseaux sociaux: «Mess».

Les conservateurs ont remporté jeudi une majorité de près de 7 000 voix à Hartlepool, la ville du nord de l’Angleterre élisant son premier député conservateur depuis plus de 50 ans.

Le travail a une perte nette de six conseils et plus de 200 sièges aux élections locales, perdant le contrôle des autorités locales comme Harrow, Essex et Plymouth.

Le parti n’a pas non plus réussi à renverser les titulaires du maire conservateur dans la Tees Valley et les West Midlands, bien qu’il ait remporté une victoire surprise dans le concours de maire de l’ouest de l’Angleterre et des victoires confortables dans le Grand Manchester et la région de Liverpool City.

Plus à venir…